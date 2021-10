Conoce a Bilal Kandoussi, un "futbolista atrevido" que quiere "ayudar" al Castellón

Llegó tras su etapa juvenil procedente del Getafe CF, club en el que se formó, y tras un paso por la cantera del Real Madrid en juveniles. Debutó hace dos temporadas como orellut en el primer equipo en el año del ascenso a Segunda División , ya que fue fichado en 2019 para estar a caballo entre el filial y el primer equipo, y el pasado ejercicio estuvo cedido en el SD Logronés, club en el que «aprendió mucho».

Ahora, con la ilusión de ese joven que sabe que está ante su gran oportunidad, se ha consolidado en el Castellón de la mano de Sergi Escobar y este martes se sinceró para Mediterráneo. «No me esperaba jugar tanto, la verdad. Mi objetivo era aprovechar las oportunidades que se me dieran y así ha sido. He trabajado y trabajo duro en cada entrenamiento, dándolo todo, al igual que en los partidos. Y ahora ya tengo continuidad», indica.

Elogia a club y vestuario

Un Bilal que sabe está «en un gran club». «Notas cuando juegas fuera de casa la grandeza del Castellón para el resto de rivales y, además, en Castalia se respira un ambiente espectacular. Hasta a los jugadores locales nos impresiona y creo que para los contrarios es una presión extra y que hasta lo deben pasar mal», argumenta.

El mediapunta quiere «seguir creciendo» en un club en el que espera «seguir aprovechando las oportunidades y poder ayudar al equipo a lograr los objetivos». Unos retos que pasan por «aspirar al ascenso, pero sin obsesionarnos». «La nueva Primera RFEF es una categoría muy complicada y todos queremos devolver al Castellón a Segunda División, per debemos ir pasito a pasito», remarca.

El joven español ha intervenido en los ocho partidos del equipo, cinco como titular, y aunque reconoce que «no es fácil estar fuera de casa sin tu familia tan joven», considera determinante para su buen rendimiento el apoyo de sus compañeros. «El vestuario del Castellón es muy sano, todos ayudan y el ambiente es realmente increíble. Los veteranos y el resto están pendientes de los jóvenes y así es más fácil», finaliza el atrevido y talentoso jugador.