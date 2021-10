Los "contratiempos" de Sergi Escobar ante el San Fernando

Sergi Escobar no lleva una semana nada fácil en el CD Castellón. El entrenador de Almazora, tras el empate del pasado sábado contra el Nàstic de Tarragona, afronta un choque en tierras andaluzas contra el San Fernando al que llega con varias bajas en sus filas y de jugadores de nivel como los lesionados Pablo Hernández y Vicente Esquerdo; y el sancionado Dani Torres. Estas tres ausencias obligarán a Escobar a modificar su sistema y apostar, muy presumiblemente, con un 4-4-2 al no contar con mediapuntas naturales.

El preparador del conjunto 'orellut', desde la tienda oficial del Castellón de la marca Macron, ha analizado este jueves la actualidad de su equipo antes de poner rumbo el viernes a primera hora hacia Andalucía. Estos han sido los temas que ha tratado Escobar en su habitual rueda de prensa:

El estado de Pablo Hernández y Vicente Esquerdo

“Ninguno de los dos va a estar disponible para este partido. Esperemos que para la próxima sí. A Pablo, que ya no había entrado en la convocatoria le quedan unos días para volver y a Vicente, que recibió un fuerte rodillazo en el cuádriceps, tampoco llega”.

Una semana de muchos contratiempos

“Es la semana que más contratiempos tenemos. El del Nàstic fue un partido muy duro y acabamos con seis o siete jugadores tocados por contusiones. Parecía que habíamos ido a la guerra, por eso esta semana hemos estado cuidando a la gente (César, Borja, Carles Salvador…) y todos llegan menos Pablo y Vicente, y Carrillo, que también está en la última fase de recuperación”.

Sin mediapuntas, ¿cambio de sistema?

“Después de la baja de Dani Torres en el doble pivote, al no estar tampoco ni Pablo ni Vicente, lógicamente el perfil de enganche o de 10 no lo tenemos en estos momentos. Bilal podía hacer esa función, pero lo más normal es que al tener más delanteros podamos jugar un 4-4-2”.

Qué espera del San Fernando

“Es un equipo algo irregular. Tiene grandes individualidades pero su inicio no ha sido súper. Pensaban que iban a estar arriba, pero se han dado cuenta como todos los equipos de la dificultad de la categoría. Tiene jugadores de un nivel muy alto como Juanmi Callejón; Biabiany, que ha jugado en el Inter o en el Parma; Agüero, que jugó en el Villarreal B; Ferrón, un delantero muy curtido en Segunda B; Dopi… La verdad es que tiene un equipo con bastante individualidades pero que ha encajado también muchos goles y que son capaces de todo: de ganar al Alcoyano por 0-2 o de perder en casa también contra el Sevilla Atlético (2-3). Nos vamos a encontrar a un rival algo incierto, que en casa ha de apretar, que está cerca del descenso (es décimo quinto) pero que estaba llamado a estar arriba y, de momento, no lo está”.

Sin excusas pese a las bajas

“Es verdad que desde que ha empezado la temporada es el partido al que llegamos más condicionados, pero no ha de ser una excusa. Nosotros tenemos que hacer bueno el punto del otro día contra el Nàstic e iniciar con buen pie el bloque de cuatro partidos que nos viene ahora ya que en el anterior hemos hecho números de play-off (8 de 12) y todo pasa por intentar ganar allí el sábado. Y, si no se puede ganar, al menos no perder y jugar contra el Atlético Baleares el domingo con toda la intensidad. La intención es desde el minuto 1 ir a buscar el gol inicial, pero luego el partido y el tapete dirán”.

Calendario apretado

“En las próximas cuatro jornadas tenemos rivales duros como Atlético Baleares y Algeciras, que están en estos momentos en puestos de play-off, más esta salida al San Fernando y recibiremos al Costa Brava. Como decimos todos, no hay partido fácil y la diferencia con la Segunda B de antes es que antes había cinco o seis que eran puntos más seguros y ahora son todo finales. Pero ya venimos de un bloque bueno contra Nàstic, UCAM Murcia, Cornellà y al Barcelona B, así que son todo rivales a los que se puede ganar, empatar o perder, pero el objetivo es estar en una media de puntos que nos permita estar en la pomada. Ese es nuestro objetivo y, después de este bloque, llegará el Villarreal B, que está intratable…. Pero aún falta mucho para eso y ya habrá tiempo de hablar de ese gran derbi”.