La opinión de Pepe Beltrán | Conducir por la izquierda

Un reciente artículo de La Vanguardia recuerda que los ingleses conducen por la izquierda desde la aprobación del Acta de Vías Británicas de 1835, en respuesta a la orden de Napoleón de conducir por la derecha en los países bajo su influencia. Un acto de rebeldía reflejo de su carácter y orgullo, poco menos que el anticipo de su exclusión de la unidad monetaria europea y hasta del Brexit.

A veces me siento un inglés conduciendo mi opinión en contra del resto del mundo albinegro. Fue tras el extraordinario programa de radio que José Luis Gual y Conrado Marín le dedicaron a Juan Planelles, momento en el que un buen aficionado me advertía que no había sentado bien mi última columna reclamando dinero para refuerzos y para la ampliación de capital. La cuestión mercantil ya la he argumentado en otras ocasiones, ley en mano, y seguro que habrá más ocasiones porque no se adivina intención alguna de cubrirla. La deportiva la mantengo por anglófilo.

El domingo se jugó, sin duda, el mejor partido en lo que llevamos de temporada. Lo cual todavía reviste mayor trascendencia sin el concurso de Pablo Hernández, ergo superando la temida enfermedad de una dependencia excesiva. Puede que hubiera más ocasiones de gol el día del Sanluqueño, pero esta vez hubo más remate, más concentración, más equipo.... Y también había más rival, aumentando exponencialmente el mérito de Sergi Escobar y los suyos. Pero seguro que el entrenador reconocerá esa necesidad de fichajes, aunque solo sea en privado y ante esa comisión deportiva que acertó imponiendo a Jordi Bruixola la contratación de este técnico que él no quería.

No es un capricho más del columnista, ni siquiera un enroque después de la exhibición matinal del otro día. Es que el árbol de la profesionalidad de esta plantilla no puede impedirnos que veamos el bosque de sus carencias técnicas. Va a ser una competición larga y dura, en la que me niego a renunciar al ascenso de categoría para celebrar el centenario por la cómoda resignación de una inferioridad presupuestaria o, lo que es peor, por miedo a arriesgar, a soñar. Si la ONU reconoce a 75 países que siguen conduciendo sin hacerlo como los demás, estoy seguro que tampoco soy el único que piensa que esta directiva puede invertir mucho más.