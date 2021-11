La «liberación» de Mario Barco (Castellón) tras una ‘condena’ de casi 500 días

Lo cierto es que Mario Barco no sabía lo que significa ese subidón tras ver portería desde el 21 de junio del 2020: 498 días en total. Entonces, no sirvió para que el Mirandés puntuara en Anduva frente a la Ponferradina (1-2). El atacante navarro pasó de puntillas la pasada campaña con los burgaleses (apenas 155 minutos, en los que no tuvo tiempo de marcar).

Trayectoria reciente

Desde su docena de goles, hace cinco campañas, en el Pontevedra (Segunda B), la producción realizadora del estellés no había estado acorde a lo que se espera de un 9. Hizo cinco al año siguiente con el Lugo, en Segunda A, quedándose seco con el Cádiz en la 2018/2019, en Segunda A. Del Carranza pasó a Anduva, con tres tantos en la 2019/2020 y ninguno en la pasada , siempre en LaLiga SmartBank. A decir verdad, no ha superado los 500 minutos en los tres últimos ejercicios, de ahí, en parte, sus pobres registros.

Con todo, llegó a la capital de la Plana como un delantero diferente... y diferencial. Empezó como titular, hasta que llegó su absurda expulsión en La Línea de la Concepción, al poco de que el Castellón encajara el 1-0 ante el Linense, por la que le cayeron cuatro partidos. Un mes de ausencia que le permitió un reseteo.

«Llevaba unos años en los que las cosas no me habían salido bien y, para mí, fue una liberación» MARIO BARCO - Delantero del CD Castellón

«Meter el gol fue espectacular, una sensación inigualable», afirmó ayer. «Llevaba unos años en los que las cosas no me habían salido bien y, para mí, fue una liberación», constató el navarro. «Me sentí como un niño», reiteró.

«En ningún momento me he obsesionado con el gol, siempre que pongas tu granito de arena», apuntó respecto a su prolongada sequía. «Es cierto que los delanteros vivimos del gol y que yo vine aquí para meterlos, pero cada jugador debe saber cual es su papel en cada momento», comentó.

A juicio de Mario Barco, el Castellón, que suma seis jornadas sin perder, afronta unos partidos para «abrir brecha» en la clasificación: «Al Castellón ya lo respetaban ya, por la institución que es, pero, tras sus últimos partidos, lo van a respetar muchísimo más».

Otro partido de 'play-off' en Algeciras

Reforzado por haber ganado al hasta el domingo invicto Atlético Baleares, el Castellón afronta el domingo (17.00 horas) un encuentro de connotaciones similares en Algeciras, con el premio asegurado, esta vez sí, que si gana en el Nuevo Mirador, acabará la 11ª jornada de Primera RFEF entre los cinco primeros (salvo de líder y segundo, en cualquiera de las otras tres posiciones).

«Ya hizo play-off la pasada temporada [perdió la final ante la Real Sociedad B, en la prórroga]», recordó. «Es un equipo con un proyecto importante, con un entrenadores y con jugadores que tienen contratos largos, lo cual se plasma en el terreno de juego», rubricó.