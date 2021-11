Escobar y la fórmula de éxito contra la 'pablodependencia' en el CD Castellón

El CD Castellón ha aprendido a vivir sin Pablo Hernández. El jugador insignia del conjunto albinegro lleva varias semanas sin minutos por unas molestias físicas y, pese a ello, el equipo ha competido a un gran nivel, encadenando seis jornadas consecutivas sin conocer y se ha convertido en el mejor club de toda la Primera RFEF en el mes de octubre. La ausencia del exfutbolista del Leeds no ha restado competitividad al plantel y el técnico de Almassora presume de ello, destacando el buen hacer y la predisposición del resto de sus futbolistas. Sin Pablo Hernández, el Castellón ha sumado siete puntos de nueve.

«Pablo nos aporta mucho y es un jugador diferencial al que, por desgracia, no lo estamos teniendo estas semanas y el equipo compite. Eso es de agradecer a la plantilla que no tengamos esa ‘pablodependencia’ que podíamos tener en algún momento y bienvenidos todos los compañeros que están sumando para minimizar esta baja tan importante que tenemos y naturalizarla, y eso nos permite no forzar porque eso es bueno para el conjunto», explicó, al tiempo que confirmaba que Pablo Hernández no viajará este sábado a Algeciras y que David Cubillas será duda hasta última hora.

Escobar ha analizado el momento por el que atraviesa el Castellón y ha hablado de lo que espera el domingo en el Nuevo Mirador de Algeciras, donde su equipo buscará tres puntos más a partir de las 17.00 horas:

Otro rival directo: «Un partido contra un rival de los importantes de la categoría. Se quedó a un gol de subir en la prórroga de la última eliminatoria del año pasado y tiene un proyecto muy fuerte, hecho con la intención de estar en el fútbol profesional, y que ha iniciado la liga también bastante bien. De hecho, llevan una derrota solo en un campo especial como es el del Cornellà. Nos van a poner las cosas difíciles, pero nosotros iremos a competir y a intentar sacar algo positivo y seguir en la racha. Sabemos que va a ser un partido complicado, con un viaje muy largo y tendremos que adaptarnos a las circunstancias».

La clave del éxito: «Hemos estado bien durante toda la temporada y, excepto en la primera parte del partido contra el Albacete, hemos competido bien. Pero lógicamente, el acierto en las áreas es lo que te acaba dando el hecho de ganar, perder o empatar, y al mejorar ese acierto nos han dado más puntos y también se ha ido cohesionando el grupo y los nuevos también se han adaptado».

La enfermería: «Pablo Hernández no viajará, no está al cien por ciento y no queremos arriesgar. Y después tenemos la duda de Cubillas, que se encontraba mal y vamos a esperar a última hora para ver si hacer un viaje tan largo es lo más conveniente o no».

Continuidad o cambios: «No es que tengamos una plantilla muy extensa, pero la mayoría de jugadores están bastante enchufados. Puede haber algún cambio porque habrá semanas que repitamos, otras que haya alguna modificación... porque entiendo que el jugador que no juega nada, al final, también se le generan sus dudas y si uno va jugando de vez en cuando y ve que está en esa dinámica, es positivo».

El Algeciras: «Después del Villarreal B es el segundo máximo goleador del grupo 2, ha jugado cuatro partidos en casa y seis fuera, y en casa ha ganado uno y empatado tres, pero ha marcado muchos goles. Es muy intenso, va con todo, aprieta muy arriba y nos va a exigir porque intenta abrir el marcador y machacarte en esos primeros minutos, por eso vamos a tener que estar muy pendientes en ese arranque de partido porque luego bajan esa intensidad y es donde tendremos que aprovechar nosotros nuestro momento. Además, va a estar espoleado por el público ya que va a ser el campo donde juguemos ante una gran entrada».