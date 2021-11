¡Otra baja más por 'sorpresa' para Escobar en el Castellón-Costa Brava!

Yac regresa a la selección de Níger, después de su ausencia en las dos ventanas FIFA de este arranque de temporada. El seleccionador, Jean-Michel Cavalli, vuelve a contar con el jugador del Castellón, que está teniendo unas prestaciones ascendentes. De hecho, no iba con su selección desde marzo del 2021.

Más problemas

La ausencia de David Cubillas en la convocatoria frente al Algeciras, después de haber marcado en las dos jornadas anteriores, tenía sus razones de ser. El Castellón informó este lunes de que el 9 ha dado positivo por covid-19, por lo que, según los protocolos, no pudo desplazarse a tierras gaditanas y tampoco estará este sábado en Castalia (19.00 horas), contra el Costa Brava. Una baja totalmente segura, como la de Kialy Abdoul Koné (expulsado por doble amonestación en el Nuevo Mirador). Además, Sergi Escobar está pendiente de si dispone de Vicente Esquerdo, Pablo Hernández, César Díaz y Mario Barco, todos ellos futbolistas que viven cerca del área rival. Un ataque, por lo tanto, en cuarentena.

El informe del Castellón explicaba que «debido a un estado de malestar general por el que fue inmediatamente aislado del grupo, a Cubillas se le practicaron las preceptivas pruebas de covid-19, de cuyos resultados ya está informada la RFEF de acuerdo con los protocolos establecidos, y en las que ha dado positivo». «El delantero, a día de hoy sin apenas síntomas --matizaba--, permanecerá en cuarentena en los próximos días, aislado del resto de la plantilla y cuerpo técnico, que han dado negativo en los sucesivos controles realizados», incidía. El protocolo impedirá que el canterano y máximo realizador en este arranque de curso no estará todavía en la dinámica de grupo para el compromiso liguero del sábado.

Sin delanteros

Hay que recordar que Escobar ya tuvo que hacer dos cambios obligados de otros dos delanteros en Algeciras: César Díaz ya no salió en el segundo tiempo y Mario Barco se rompió en la primera carrera del segundo periodo, lo que deja a Juanto Ortuño como al único atacante sano, a expensas de si los percances del albaceteño y del navarro son de consideración.

Además, Koné no podrá aportar su habitual desequilibrio por la banda. Otro de los fijos (681 minutos en 10 partidos) que verá el partido desde la grada.

La batalla del Nuevo Mirador dejó otro damnificado: Esquerdo. El centrocampista y/o mediapunta de Calp no está teniendo suerte con las lesiones, ya que reaparecía el domingo, después de haberse lesionado contra el Gimnàstic (133 minutos en tres encuentros).

La incógnita del 'Mago'

Una semana más, el nombre de propio de Pablo Hernández, ausente en los últimos cuatro compromisos. Todo hace indicar que volverá a formar parte de la convocatoria y que podría tener minutos, aunque no desde el inicio, teniendo en cuenta que la coyuntura actual no permite el lujo de forzar a nadie. Máxime, además, cuando el rival, con todos los respetos, no es el Villarreal B, el siguiente compromiso a domicilio de los albinegros.