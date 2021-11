Castellón: lesiones, covid-19... y ahora el ‘virus FIFA’

No hay semana del todo tranquila en el CD Castellón. Ni siquiera la actual, después de la dura salida (por desplazamiento, campo y rival) a Algeciras saldada con un esforzado empate y con un Costa Brava que llegará al Estadio Castalia en horas muy pero que muy bajas. Las ausencias amenazan la velocidad de crucero de los albinegros (siete jornadas sin perder y 15 puntos de 21 posibles) que, a cada día que pasan, van perdiendo efectivos con vistas al encuentro del sábado (19.00 horas).

Baja... de momento

Si la batalla del Nuevo Mirador se cobraba la víctima del expulsado Kialy Abdoul Koné (mientras no prosperen las alegaciones del club), el Castellón confirmaba que David Cubillas, positivo por covid-19 en la víspera del interminable viaje a Cádiz, tampoco habrá superado la cuarentena para el compromiso más cercano. Ademas, la selección de Níger vuelve a acordarse de Yac Diori, en una muy buena noticia para el central pero mala para Sergi Escobar, que había encontrado a su pareja ideal en el eje de la retaguardia junto a Kevin Sibille. Lo más probable es que Edu Luna recupere su sitio junto al argentino.

Y además, las cuatro bajas

A todo esto, la dureza del encuentro en Algeciras también dejó su huella en otros tres jugadores, el mediapunta Vicente Esquerdo, y los delanteros César Díaz y Mario Barco, todos ellos sustituidos con el encuentro en curso. Además, de Pablo Hernández, sin minutos en las últimas cuatro jornadas, aunque con visos de que ya pueda reaparecer este sábado.

Un internacional en el Castellón

Yac regresa a la selección de Níger, después de su ausencia en las dos ventanas FIFA de este arranque de temporada, ya como jugador del Castellón, con el que firmó el pasado verano hasta el 30 de junio del 2023. El seleccionador, el francés Jean-Michel Cavalli, vuelve a contar con el central, que está teniendo unas prestaciones ascendentes. De hecho, el ex de la Ponferradina no iba con su selección desde marzo de este mismo año.

De 24 años, Yac debutó con Níger el 4 de junio del 2016 (antes de cumplir 19 años), con la que ha disputado 10 encuentros, entre amistosos, más clasificatorios para la Copa de África y el Mundial.

De hecho, Yac podría jugar el viernes frente a Burkina Faso en Marrakech (Marruecos) y tres días después, ante Djibouti en Niamey (capital de Níger), de la fase de grupos para Qatar 2022, aunque no podrá avanzar de ronda, ya que los Mena no tienen opciones de pelear por ser primeros de su grupo: van terceros con tres puntos en cuatro jornadas, por los 10 de Argelia y Burkina Faso. Solo aspira a no acabar cuarto y último (Djibouti todavía no ha puntuado).