Varias ausencias por precaución en el Castellón tras el positivo de Cubillas

Una sesión de entrenamiento, la de este miércoles en Marina d'Or, con muchas ausencias en el entrenamiento del CD Castellón, y con la presencia de varios jugadores del filial, e incluso del juvenil. Ante la ausencia de Sergi Escobar y Sergi López, los que llevaron la batuta fueron Emilio Isierte, junto a Jacint Guimerà y Delfín Babiloni. No estuvieron tampoco en Oropesa Álvaro Campos, Javi Moyano, Dani Torres, ni David Cubillas, éste en cuarentena por el positivo por covid-19. Todos ellos se quedaron en sus respectivos domicilios por precaución ya que, aunque el equipo ha ido realizándose test de antígenos y PCR para comprobar que no haya un brote en el vestuario, "cualquier sintomatología asociada al covid hace que sea mejor tomar precauciones y evitar contactos con el resto del grupo", según confirmaron fuentes del club albinegro a la conclusión de la sesión.

Sí destacó la presencia del defensa central Yac Diori teóricamente convocado por la selección de Níger, pero que el CD Castellón no tiene notificación de ello. El futbolista estuvo trabajando a las órdenes de Emilio Isierte a la espera de noticias.

Pablo Hernández, Vicente Esquerdo y César Díaz trabajaron toda la sesión y a un gran ritmo, como el resto. Están listos para reaparecer, si no pasa nada, en el choque de este sábado en Castalia ante el Costa Brava. En el caso de Mario Barco y Edu Luna sólo hicieron la primera parte del entrenamiento --carrera--, pero no tocaron balón.

Para paliar tantas ausencias (seis) hubo una amplia representación de chavales del filial caso de Xavi Salort, Pablo Madrid, Marc Pitarch y Pablo Guimerà, así como el portero del juvenil Sergio Torner. Un entrenamiento primero físico y luego técnico, con balón y diferentes partiditos, los primeros en medio campo y el segundo de todo lo largo y ancho del campo 1 de Oropesa del Mar.