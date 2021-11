Turno en Copa para los menos habituales del Castellón

Aunque haga ilusión poder disputarla, la Copa del Rey en sus primeras rondas suele ser una competición en la que la mayoría de equipos aprovechan para dar minutos a sus jugadores menos habituales en Liga. No es que no tenga respeto al torneo copero, sino que el calendario aprieta, los futbolistas acumulan cansancio y, en muchos casos, no se quiere correr riesgo de lesión alguna. Si a este escenario tan particular se suma el hecho de haber salido de una cuarentena hace escasos días, no será una novedad si Sergi Escobar apuesta por las rotaciones y da la oportunidad a los jugadores que están teniendo menos presencia en la competición doméstica hasta la fecha.

El técnico de Almassora tiene un once bastante definido en la liga en Primera RFEF cuando cuenta con todos o casi todos sus jugadores en buen estado. Casi todos los aficionados ya se saben de memoria y en seguidilla los nombres de los once titulares indiscutibles. Por eso, y en vistas a lo que espera durante el mes de diciembre en cuanto a partidos se refiere (podrían ser hasta siete en los próximos 21 días si se logra superar la primera ronda de Copa o se recuperan los dos partidos pendientes ante Costa Brava y Villarreal B), el bloque B del Castellón podría entrar en acción este jueves ante el Atlético Pulpileño (20.00 horas).

El viaje a Almería en autobús y el difícil partido que espera en la matinal del domingo ante el Madrid Castilla en el Alfredo di Stéfano (12.00 horas), son otros dos aspectos a tener en cuenta por Escobar a la hora de realizar la convocatoria para el duelo copero.

Solo un jugador inédito

Los menos habituales serán los que a priori conformarán la convocatoria albinegra para buscar el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey. De los 23 jugadores que componen la primera plantilla el único que todavía no ha debutado en la temporada 2021/22 es el portero Iván Martínez, después de que Alejandro Marcos lo hiciera en el choque liguero del pasado sábado. El meta de Ágreda podría defender la portería albinegra ante el Atlético Pulpileño y el central de Badalona sería titular de igual modo en el eje de la zaga ante el Atlético Pulpileño de Segunda RFEF.

Junto a ellos podrían estar otros futbolistas como los defensas José Mas, Edu Luna o Aarón Romero; los centrocampistas Borja Martínez, Jesús Carrillo, Vicente Esquerdo y Koke Sáiz; o el delantero Juanto Ortuño, que se ha convertido en el cuarto ariete del Castellón esta temporada tras Mario Barco, Cubillas y César Díaz.

Tampoco se descarta que Sergi Escobar pueda echar mano del filial albinegro, ya que el fin de semana estuvo en el Javier Marquina viendo al Castellón B en su encuentro contra el Hércules B, que acabó en empate a dos.