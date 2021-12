Escobar, entre la queja y la motivación del Castellón en la Copa del Rey... y una convocatoria que da que hablar

El CD Castellón afronta su estreno en la Copa del Rey, este jueves a las 20.00 horas ante el Atlético Pulpileño en tierras almerienses, pensando casi igual o más que en el compromiso de la Primera RFEF del domingo al mediodía frente al Real Madrid Castilla en Valdebebas. Dos encuentros separados por poco más de 60 horas y más de 1.700 kilómetros, lo que provoca en su entrenador, Sergi Escobar, una mezcla de queja y motivación ante la oportunidad de pasar y ver a un equipo de Primera División en Castalia.

Dos partidos en muy pocas horas

“Es una semana diferente, hay un partido en jueves y otro el domingo, y a nivel fisiológico no todo el mundo puede jugar los dos. Tienes que repartir cargar, hay que separar grupos, estas pendientes de dos partidos a la vez..., pero forma parte del mundo profesional. Tenemos jugadores para el Amateur para completar la lista para el partido de Copa del Rey, porque no es normal jugar un jueves a las ocho de la noche y el domingo al mediodía: pocas veces ha habido tan poca distancia entre un parido y otro, ya sea de Copa o de Champions, con tan pocas horas de descanso".

"No es normal jugar un jueves a las ocho de la noche y el domingo al mediodía" SERGI ESCOBAR - Entrenador del CD Castellón

Sí a una liga de filiales

"Llegaremos el viernes a las cinco de la mañana, entrenaremos el viernes y el sábado lo que podamos recuperar... Y volver a viajar, porque jugamos no el domingo por la tarde, sino por la mañana. Encima contra todo un Castilla, que los filiales no juegan Copa. Vamos a competir en desigualdad, por eso yo quiero una liga de filiales. Vamos a seguir superando obstáculos y a competir”.

¿Cómo ve la Copa del Rey?

“Motiva: iremos mañana a todas a ganar. ¿Si molesta? Nosotros venimos de un brote de covid y también tenemos otros muchos partidos que sumar. Vamos con la intención de pasar, porque sería muy atractivo jugar en Castalia contra un rival de Segunda o incluso de Primera. Podríamos jugar cuatro partidos seguidos en Castalia, tres de liga... Y ojalá el gran derbi o algún rival bien bonito. Pero la liga es lo prioritario, por eso hemos tomado ciertas decisiones, como dejar a nueve jugadores para que sigan trabajando mañana y preparando el partido del domingo”.

Un once muy cambiado

“El partido de mañana me puede decir alguna cosa más de lo que me dice el día a día. Puede que algún futbolista que juegue mañana, juegue también el domingo. Yo confío en todos. Cada jugador debe tener un compromiso máximo y para reivindicarse, si es que alguien tiene que reivindicarse. Ahí está tirado el guante; y encima damos oportunidades a la cantera, que es tan importante para nosotros, que es muy motivante para que la afición vea el partido”.

El partido y el rival

“Es un partido difícil, ante un rival de inferior categoría que quiere demostrar, como ya se han visto en los partidos del Teruel, Marchamalo, Águilas… El Pulpileño lo está haciendo muy bien en un grupo donde están el Intercity, La Nucía, Hércules… Un nivel de grupo alto y, pese a que es un recién ascendido, está cerca de los puestos de play-off. Está sacando mejores resultados fuera que en casa, con jugadores como Cristo García, que es muy buen delantero, Pablo Aguilera, a un ex del Castellón como Pruden… Encima jugamos en campo de césped artificial, que ahora no estamos acostumbrados. Tiene todos los condicionantes para ser un partido durete. Si no igualamos la intensidad, la agresividad y el otro fútbol, no lo vamos a tener fácil. Se equiparan las fuerzas, pero tenemos la obligación de intentar pasar, aunque no creo que se verá un resultado de goleada nuestra”.

Yac Diori y Edu Luna

“Estamos tranquilos con Yac: está, trabajando muy bien y no tiene nada grave. Lo estamos cuidando y creo que podremos contar con él para el domingo, después de que pensáramos lo peor por lo que vimos en el campo. Edu Luna tiene un problema de pubis, que arrastra problemas desde hace semanas y no puedo contar con él, son complicadas de curar por el dolor”.