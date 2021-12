La previa | El Castellón, sin relajación ante el colista Costa Brava

El CD Castellón recupera esta tarde (17.00 horas) el primero de los dos encuentros que se vio en la obligación de aplazar por el brote de covid que afectó a hasta ocho jugadores de su plantilla. Aquel choque contra la UE Costa Brava-Llagostera, correspondiente a la jornada 12 en la Primera RFEF, debió disputarse el pasado 13 de noviembre y curiosamente poco o nada ha cambiado en las filas de los dos contrincantes ya que, casi un mes después, los dos lo afrontan en la misma situación que en aquel momento.

El equipo que dirige Sergi Escobar llega como claro favorito, inmerso en una racha de diez jornadas seguidas sin perder y en puestos de promoción de ascenso. Su rival, por el contrario, lo hace como colista y sin haber logrado reaccionar todavía. Pese a las diferencias que, a priori, hay sobre el papel, el técnico de Almassora no quiere ningún tipo de relajación y calificó el choque como «un partido trampa». «Es un partido muy, muy importante por las circunstancias: porque viene un rival mal clasificado y, a priori, podríamos pensar que nos lo va a poner fácil pero de eso nada. Nosotros venimos de jugar jueves, domingo y jugamos miércoles, y ellos están descansados desde hace diez días (por un brote de covid del Sabadell) y han tenido tiempo de sobra para preparar muy bien este encuentro. Y como la experiencia me dice que es un partido de esos llamados ‘trampa’, tendremos que tener mucha precaución, mucha concentración y trataremos de encontrar la motivación», comenzó analizando Escobar.

Es más, insistió el preparador almassorí que sus jugadores han de ser profesionales y pese a estar «en un momento de optimismo y euforia, tenemos que poner los pies en la tierra porque va a ser muy complicado». «Son tres puntos importantísimos porque nos permitirían asentarnos en la zona de promoción y tendríamos ese colchón de tres puntos, que es muy importante, para afrontar lo que nos viene, con un calendario muy apretado. Por lo tanto, hemos de estar muy pendientes de este partido y muy concentrados, y tenemos la obligación de sacar los tres puntos», apostilló.

"Un par de cambios"

Teniendo en cuenta la acumulación de partidos de esta semana, las bajas por lesión de César Díaz y Edu Luna, y que el Andorra llega fuerte el sábado a Castalia (19.00 horas9, Escobar anunció que podría haber «un par de cambios». «Como creo que estamos demostrando, somos un equipo, con la palabra equipo en grande, y lógicamente pueden haber cambios y no tienen que mermar el rendimiento del equipo. Me da tranquilidad que están compitiendo todos como jabatos».

🆕✍ Estos son los 2️⃣1⃣ jugadores convocados por Sergi Escobar para el partidazo de este miércoles en #Castalia, aplazado de la jornada 12.#PrimeraRFEFootters #PPO 👂 pic.twitter.com/a1qqAUeKpm — CD Castellón (@cdcastellon) 7 de diciembre de 2021

Y es que los resultados le están dando la razón al entrenador del Castellón, que calificó de «espectacular» el rendimiento de los suyos tanto antes del parón por el covid como en los posteriores encuentros disputados. «Llevamos 21 puntos de 27 posibles en esta Liga y eso es muy complicado. No estoy sorprendido porque desde el primer día hemos dicho que esta plantilla compite genial, pero sí que es de valorar que, sin ser nuestros mejores partidos, estamos ganando igual», dijo.

Sobre el Costa Brava, Escobar avanzó que esperaba «un equipo muy duro y físico», y destacó a jugadores como «Xumetra, que es muy rápido pese a ser veterano, y dos medios centros de calidad como son Galindo y Romero». «Tiene argumentos para poder estar más arriba de lo que está. Ha competido partidos contra el Madrid Castilla o el Atlético Baleares, en otros ha sido goleado… pero no te puedes fiar de ellos porque son capaces de todo y habrá que estar muy concentrados».