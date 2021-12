Instantes antes de marcar su gol ante la UE Costa Brava, que acabaría dando tres puntos de oro al CD Castellón en su pelea por mantenerse en puestos de promoción de ascenso a Segunda, muchos aficionados pensaban que Juanto Ortuño iba a ser el primer jugador en abandonar el terreno de juego de Castalia. El delantero de Yecla no estaba teniendo demasiada suerte cara a la portería del conjunto catalán y el equipo necesitaba un cambio. Pero en esas, concretamente en el minuto 56, un primer remate de David Cubillas golpeó el poste y el balón cayó a Juanto, para que este tan solo tuviera que empujarlo al interior de la portería rival.

Fue un gol liberador para el murciano. Un tanto que llegaba ocho meses después, ya que la última vez que vio puerta fue el pasado 17 de abril en el partido jugado en Castalia contra el Real Mallorca (1-0) en Segunda A, con Juan Carlos Garrido en el banquillo. Desde entonces, pocos minutos y menos goles para un jugador al que las dudas por unas molestias físicas de Mario Barco y César Díaz (se está a la espera de que el club comunique las dolencias que sufren) y lo apretado del calendario en estas últimas semanas podrían dar una nueva oportunidad. «No estoy teniendo la continuidad que me gustaría y sí que es verdad que intento aprovechar los minutos que tengo. Al final había tenido oportunidades que no había podido materializar por distintas circunstancias y los delanteros vivimos del gol, así que estoy muy feliz por ello porque para mí es muy importante», confesaba el ariete del cuadro albinegro.

El cuarto delantero

Y es que Juanto había perdido el protagonismo por completo en el equipo de la capital de la Plana, viéndose superado ya no solo por el recién llegado Mario Barco (refuerzo en verano para el ataque albinegro) sino también por otros compañeros como César Díaz y David Cubillas que, a priori, parecían estar llamados a tener un papel secundario en el presente curso.

Sin embargo, el buen hacer del manchego y los goles decisivos del capitán les pusieron por delante de los otros dos delanteros del primer equipo. Juanto entrenaba bien, como uno más, pero no era capaz de aprovechar las pocas oportunidades que tenía y eso le hizo caer al considerado equipo B, el que compitió en la Copa del Rey y el pasado miércoles en el encuentro de liga contra el colista (aplazado en su día por el brote de covid en el Castellón). «Como se demostró en Copa, tenemos un equipo muy completo, tanto los que están con más protagonismo como los que menos, y puede jugar cualquiera. Eso es súper positivo porque la temporada es muy larga y cuanta más gente estemos enchufados y metidos en esta dinámica, mejor», se limitó a decir el delantero de Yecla.

El calendario se aprieta durante estas dos semanas para el CD Castellón, con dos partidos de liga en Castalia ante el Andorra el 10 de diciembre en Castalia (19.00 horas) y el domingo 19 ante el Sabadell (12.00 horas), y el de Copa del Rey contra el Cartagena del miércoles 15 de diciembre (20.00 horas), también en el feudo orellut. Quizás sea un buen momento para dar confianza a Juanto y que se sume de nuevo a la causa albinegra.