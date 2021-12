La previa | El Andorra, nueva piedra en el camino del embalado Castellón

Más allá de la baja (hasta febrero, al menos) de Jorge Fernández, Sergi Escobar tiene disponible a todos para otra etapa de este non-stop del Castellón poscovid. El Andorra, al que Gerard Piqué quiere subir a Primera División, amenaza, en el segundo de los cuatro encuentros en Castalia en apenas 11 días, la imparable racha poscovid: nueve puntos de nueve, más la clasificación para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey (19.00 horas).

El almazorense retomará el equipo habitual, en un once que si no es el de Valdebebas, casi, casi. Nada que ver con el que sacó el miércoles para ganar 1-0 al colista Costa Brava, «aunque alguno puede repetir», matizó. Se refiere a la pareja de centrales (Kevin Sibille-Yac Diori) y Dani Torres, ya en la alineación contra el Castilla. También Kialy Abdoul Koné y, ojo, puede que Vicente Esquerdo, un jugador con buen trato de balón para contrarrestar al equipo «que, de largo, tiene más posesión del grupo». Si no, Bilal Kandoussi apunta a completar al equipo.

La otra duda, aunque por motivos físicos, se centra en quien será el jugador más avanzado. Escobar esperará a última hora a Mario Barco, lastimado en la media hora escasa que tuvo el miércoles. Si no, David Cubillas, Juanto Ortuño e incluso César Díaz opositan.

«Es un partido de play-off, que se podría ver en una eliminatoria», esgrime Escobar, listo, y espera hacerlo también, con la afición, «para un encuentro sufrido». «Es un rival que nos va a exigir, por eso reclamamos la ayuda de Castalia», refuerza. Escobar, a su vez, pide a los suyos «ir a campo contrario, ser agresivos en las marcas...».

A su juicio, el Andorra, con el sello Barça (el de los grandes éxitos, no el de ahora), se asemeja a un filial. «Nos ha ido bien, porque les hemos ganado a los cuatro», cerciora Escobar, que sueña en voz alta. «Si pudiéramos sacar estos seis puntos, nos iríamos a las navidades con un buen colchoncito...», dice, mirando, de reojo también, al Sabadell. Y entre medias, el Cartagena en la Copa del Rey.