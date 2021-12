Koné, Mario Barco, Escobar... todos los protagonistas en el Castellón antes de la Copa del Rey

El CD Castellón ha vuelto al trabajo este lunes con la mira puesta en el partido de segunda ronda de la Copa del Rey del miércoles (20.00 horas) contra el Cartagena en el Estadio Castalia, pero sin dejar pasar lo que sucedió el sábado en el partido frente al Andorra (1-3) en el feudo albinegro. Antes de poner la maquinaria a funcionar, el técnico Sergi Escobar ha analizado lo sucedido en el último encuentro. Durante 20 minutos se hizo autocrítica, se reflexionó se dieron explicaciones (caso de lo acontecido con Kialy Abdoul Koné) y se dejó claro por parte del entrenador y de los jugadores que quieren apostar fuerte por la Copa del Rey. Si se supera al conjunto murciano, el premio será un rival de LaLiga Santander, y eso equivale, además, a ingresos económicos.

Sin 'refuerzos' del filial

Por tal motivo, y todo lo contrario que sucedió frente al Atlético Pulpileño en la primera ronda, los chavales del filial se quedarán en su equipo. La apuesta son los disponibles del primer plantel. En esta sesión del lunes no ha habido representación del Castellón B, salvo Koke Sáiz y el portero Juanan Pérez, ambos habituales durante la semana a las órdenes de Sergi Escobar.

El técnico almazorense ha llevado la voz cantante. Ha analizado con el grupo, especialmente, los errores cometidos en el partido frente al Andorra, en la segunda parte. Para Escobar, otro gallo hubiese cantado de haber estado once contra once, pero no pudo ser. Analizado el partido, se dio paso a lo que viene. El partido de Copa del Rey. El mensaje que ha transmitido el entrenador es que «hay que ir a competirla». Hay mucho en juego. Prestigio, ilusión y también se avecina un incentivo económico muy grande si se logra superar al Cartagena. En tercera ronda tocaría un primer espada del fútbol español, al menos un Primera.

Koné: las explicaciones y el abrazo

Después de la charla del entrenador tomó la palabra el extremo Koné, expulsado el sábado con roja por el fuerte manotazo que le propinó a Dani Moner en el minuto 66, al parecer después de que éste le dijera «negro de mierda», según el afectado. El ex del Sporting B se dirigió a la plantilla dando su versión de los hechos y, supuestamente, por los gentos pidió perdón. Nada más finalizar su intervención fue al colombiano Dani Torres y le dio un fuerte abrazo. Luego, empezó la sesión de trabajo.

Dos jugadores al margen

Como ha quedado reflejado antes, sin representación de chavales del filial más allá de Koke y Juanan. Así que con todo lo disponible del primer plantel se afrontará esta segunda ronda del torneo del KO. Todos han trabajo a las órdenes de Sergi Escobar, salvo Jorge Fernández (se recupera de su lesión de larga duración) y Mario Barco. El delantero se lesionó el sábado y apunta a no poder jugar contra el Cartagena.

Sí que estuvieron a las órdenes del entrenador el central Edu Luna y el delantero César Díaz.