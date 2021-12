La previa del Castellón en la Copa del Rey | Una Copa para el mal trago

El CD Castellón quiere tomarse una Copa (del Rey) para olvidar el mal trago del sábado frente al Andorra (la derrota y el incidente racista con Kialy Abdoul Koné). Aunque la prioridad es la liga, el premio de pasar sería ver, 13 años después, a un equipo de Primera División en Castalia, con un elevado porcentaje de que fuera Real Madrid, Barcelona, Atlético o Athletic, en un partido que se disputaría en plenas fiestas (4, 5 o 6 de enero). También lo busca el Cartagena, de LaLiga SmartBank, que viene con todo, incluyendo a Rubén Castro, Shinji Okazaki, Yann Bodiger... (20.00 horas).

«Serán emparejados los cuatro clubes participantes en la Supercopa de España con otros cuatro que hayan superado la eliminatoria anterior, comenzando por los que ostenten menor categoría», rezan las bases de la competición. Así que los supervivientes de Segunda RFEF y Primera RFEF, si los hay, se llevarán el premio gordo. Mucho, teniendo en cuenta, además, que, desde que en 2008 lo hiciera el Betis, ningún otro equipo más de Primera División ha pisado Castalia en un partido oficial.

Sergi Escobar, que lleva días insistiendo en el cansancio acumulado por las circunstancias derivadas del parón por el covid-19, está ante una dilema: titulares para tener más opciones de eliminar a un equipo de categoría superior o sacar a la segunda unidad, muy parecida a la que solventó la anterior eliminatoria en Pulpí.

Con Kevin Sibille y Bilal Kandoussi... esperando a Kialy Abdoul Koné

Las sanciones de Kevin Sibille y Bilal Kandoussi para el Castellón-Sabadell del domingo menguarán las rotaciones. A partir de ahí, hagan sus apuestas para un once que el almazorense deberá hilar al milímetro. Por de pronto, convocatoria de 23 con la única inclusión de Koke Sáiz: todos menos Koné, a quién, con todo, también se espera para esta ronda copera, a tenor de las alegaciones presentadas por el club para aliviar las consecuencias de su expulsión (según él, tras un insulto racista), aun reconociendo que se equivocó en su reacción: manotazo a Dani Morer.

«Tenemos ilusión. La obligación de pasar es de ellos, aunque sería un premio importante», considera Escobar. «La vamos a competir de verdad --incide--. Va a haber variaciones en el once por la carga de partidos, que hasta a los equipos muy profesionales les cuesta; pero, si me dan a elegir, los tres puntos ante el Sabadell son claves», pondera. «Aprovecharemos que el domingo no podemos contar con dos jugadores», dijo, en alusión a Sibille y Kandoussi.

Duelo entre hermanos

El encuentro dejará el presumible duelo fraternal entre los dos nueves, ya que Juanto Ortuño y su hermano Alfredo apuntan a ser titulares.

La posibilidad de cambiar a medio equipo con los cinco relevos permite, a ambos entrenadores, guardarse en la recámara a sus principales argumentos. En el caso del conjunto departamental, a Rubén Castro, que ha metido 10 goles esta temporada en Segunda con 40 años y fue autor del 2-1 en el cara a cara liguero de la temporada pasada. El Cartagena solo ha dejado en casa a Andy Kawaya, Julián Delmás y Antonio Luna.