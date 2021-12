Escobar alerta a los jugadores del Castellón: "El Sabadell es una fiera dormida"

El CE Sabadell cuenta con uno de los presupuestos más altos de la Primera RFEF y con una plantilla de la que el 80% competía el curso pasado en Segunda División. En este primera vuelta de la competición doméstica el conjunto arlequinado no ha acabado de arrancar y el domingo llega al Estadio Castalia en puestos de descenso y con la imperiosa necesidad de ganar. Por este motivo, y por ser conocedor a la perfección de lo que es capaz el equipo catalán, Sergi Escobar fue muy claro y alertó a los suyos: «El Sabadell es una fiera dormida y no nos podemos fiar porque ha competido en partidos y el último es un claro ejemplo de ello, cuando jugó contra el Andorra y aunque perdieron 0-1 tuvieron sus ocasiones y fue un choque muy parejo. Igual que contra el Villarreal B, que también perdieron 0-1. No están acertados, pero tienen mucha calidad y el día que despierten tirarán hacia arriba y hemos de estar muy pendientes porque va a ser un partido complicado».

En su discurso, el entrenador almassorí dio un par de claves a tener en cuenta. Y es que la llegada del mítico Pedro Munitis al banquillo del Sabadell ha imprimido unas nuevas señas de identidad a su equipo y ha logrado que sea un poco más competitivo. Además, Escobar avisó de que los catalanes llegan tras estar sin competir por el coronavirus y que quizás ese parón les habrá venido bien a nivel psicológico. «Munitis ha cambiado a un 4-4-2 más clásico y práctico, jugando más directos y llegando a banda y centrando, muy exigentes en la presión, con un bloque que quiere trabajar muy junto. Y basar el éxito a través de una buena defensa y aprovechar sus armas ofensivas, pero partiendo de una estructura más sobria defensivamente», apostilló. Pese a todo lo que implica el Sabadell y enfrentarse a él, Escobar se mostró «tranquilo y satisfecho» con sus equipo, ya que, con independencia del resultado que se dé mañana en el feudo de la avenida Benicàssim, el Castellón cerrará el 2021 en puestos de promoción de ascenso, lo que querían «al inicio de temporada». «Queremos irnos a Navidad con un alegría y el resultado es incierto (33% de opciones cada resultado), pero pase lo que pase no se emborronará lo que hemos hecho en esta primera vuelta porque estaremos en el lugar donde queríamos al inicio de temporada. Nos iremos más contentos si ganamos porque queremos truncar esas dos últimas derrotas (una de liga ante el Andorra y la de Copa ante el Cartagena) y eso es lo que pretendemos, pero no haremos ningún drama con lo que pase en el partido», confesó. Para este encuentro, el técnico del Castellón pierde a tres jugadores clave (Sibille, Bilal y Koné), pero no será hasta hoy cuando decida quiénes les sustituyen.