Sergi Escobar, tras la derrota del Castellón ante el Sabadell: "Nos ha faltado fluidez y ritmo"

Sergi Escobar se mostró «disgustado» tras la derrota del Castellón ante el Sabadell y valoró el partido de la siguiente forma: "Hemos hecho 25 minutos muy buenos. Hemos encerrado al rival, pero no hemos estado acertados. Sin hacer mucha cosa se han encontrado el penalti y la segunda parte ha sido un querer y no poder por nuestra parte".

El técnico lamentó las continuas pérdidas de tiempo: "No se ha jugado nada, se ha parado mucho el juego y ellos han hecho su partido". Asimismo, reconoció que los suyos no estuvieron en su mejor versión: "Ha sido difícil encontrar el ritmo, no hemos tenido la fluidez de otros encuentros y apenas hemos hecho intervenir al portero. Al final hemos ido a la heroica".

Dicho esto, para Escobar los suyos hicieron merecimientos para sumar: "Creo que lo más justo hubiera sido mínimo un empate porque hemos buscado más la victoria que el Sabadell".

El conjunto albinegro acabó con Cubillas, Mario Barco y Juanto en ataque, pero apenas tuvo remates de gol: "Cuando vas con tres delanteros vas más con el corazón que con la cabeza. Nos ha faltado llegar más por fuera cuando teníamos tantos puntas. Sus defensas han ganado duelos y nos han desactivado. Era difícil ante un equipo tan cerrado pero aún así hemos tenido algunas opciones en el tramo final como las oportunidades de Salva Ruiz o la de Carrillo".

El Castellón llega al parón después de tres derrotas consecutivas. Un descanso que según el técnico llega en un buen momento: "Creo que nos vendrá bien el parón. Ha sido un mes muy exigente y a pesar de que esta semana ha sido muy mala, la valoración después del Covid es positiva con 9 de 15 puntos".

En una visión más amplia, apuntó que están en la zona que quieren estar: "Nos quedamos a un puntito de promoción pero con un partido menos. Necesitamos ese descanso mental y físico para recuperar esa energía", concluyó.