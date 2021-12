Montesinos busca un socio o un comprador para el CD Castellón

Vicente Montesinos busca compañeros de viaje o un comprador para el CD Castellón. El presidente, y máximo accionista de la entidad, es consciente de la necesidad imperiosa de una inyección de capital para que el club albinegro pueda dar el salto definitivo al fútbol profesional. El viaje de ida y vuelta que emprendió la temporada pasada a la Segunda División no hizo más que abrir los ojos acerca de las distancias existentes entre los clubs asentados en LaLiga respecto a los recién ascendidos como fue el caso del Castellón, cuya estructura, e infraestructura de instalaciones, dista mucho de la de un equipo del fútbol profesional. La necesidad urgente de una Ciudad Deportiva y también de un lavado de cara para el estadio Castalia son algunos de los puntos que más preocupan al presidente y para los cuales necesita una inversión que él solo no puede acometer, más sin contar con ninguna ayuda.

Reuniones con empresarios

Por ello, el presidente lleva meses buscando una solución y reuniéndose con actores importantes del tejido institucional y empresarial de la capital. Incluso, con intermediarios de hipotéticos compradores de fuera del ámbito local o provincial. La posibilidad de encontrar socios para el proyecto ha encontrado la negativa por respuesta, porque nadie parece dispuesto a arriesgar su dinero para que otro lo gestione o comparta la gestión. Y la apuesta por José Miguel Garrido no fue fructífera en su momento, con un modelo que no cuajó. Respecto a la posibilidad de un inversor local, tampoco ha sido posible hasta la fecha. Solo han existido varias muestras de interés de inversores no relacionados con Castellón, una alternativa que ofrece inseguridad y que Montesinos solo estimaría si le transmitiera las suficientes garantías, aunque el ejemplo de Castellnou fue catastrófico para el club y estuvo casi a punto de conducirle a la desaparición.

El proyecto sigue en marcha

Mientras, Vicente Montesinos sigue adelante con su proyecto en el CD Castellón, lidiando con los problemas de financiación, que han desencadenado en algunos problemas económicos en la presente temporada. No obstante, el club continúa funcionando bien en tiempos complicados y trabajando a fondo en la organización del Centenari, a través de Javier Heredia, mano derecha y hombre de confianza del presidente. El club vive una normalidad aparente con un buen trabajo en la parcela deportiva, donde se ocupa una posición de play off a pesar de que el presupuesto del Castellón no está entre los 10 primeros de Primera RFEF. El club se mueve con tres pilares importantes como Fernando, Dealbert y Escobar, en la parcela deportiva, Pepe Mascarell en el área de negocio y Javier Heredia en la Fundación Albinegra, donde ha realizado una gran labor. Bruixola, en la administrativa, por los graves errores cometidos por el director general ha perdido peso en la gestión y es una figura muy discutida por la afición y dentro del propio club.

Montesinos sabe que el Castellón necesita una inyección económica y ha alcanzado el límite de lo que podría considerarse como el tope de su inversión patrimonial para salvar al club de la desaparición a la que estaba abocado tras la nefasta gestión de anteriores gestores como Castellnou, con Blasco como responsable, o su subrrogado David Cruz.