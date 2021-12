Yac y Sibille, la pareja que vuelve: con ellos, el Castellón es casi invencible

Queda lejos todavía la vuelta a la competición liguera (el 8 de enero), pero el CD Castellón ha regresado con fuerza tras el parón navideño. Los albinegros llegaron cansados, física y mentalmente, a un cargadísimo final de año, saturados porque tuvieron que empezar a ponerse al día en la Primera RFEF (han jugado ya uno de los dos partidos aplazados por el brote masivo de covid-19 en su vestuario) y la Copa del Rey, pero enero no le irá a la zaga. Al menos, ahora tienen casi dos semanas para preparar con calma el duelo ante el Alcoyano, después de que, en el mes anterior a las breves vacaciones, apenas si fuera cuestión de pocas horas.

Sergi Escobar, además, recupera efectivos. De los tres sancionados contra el Sabadell, solo mantiene a Kialy Abdoul Koné, que acaba su penitencia particular de esos dos encuentros de castigo a raíz de su expulsión ante el Andorra, tras responder de malos modos a un insulto racista. Bilal Kandoussi y Kevin Sibille estarán sobre el césped de El Collao, un campo tradicionalmente hostil con los albinegros, sobre todo en los últimos tiempos. Además, César Díaz ha trabajado a un buen ritmo, después de ausentarse por problemas físicos en el compromiso que echó el cierre al 2021.

Por lo tanto, el Castellón recuperará a su mejor pareja de centrales. El argentino, que lo había jugado prácticamente todo, notó ese estrés competitivo con una expulsión (doble amarilla) que bien podía haberse ahorrado ante el Andorra, después de que el Castellón ya estuviese jugando en inferioridad numérica a raíz de los roja directa para el extremo costamarfileño. Su sustituto contra el Sabadell, Edu Luna, no estuvo especialmente fino, aunque en descarga del murciano hay que decir que no está en plenitud de facultades por una pubalgia que tiene en vilo a la dirección deportiva cara a este mercado de invierno.

Estadística impresionante

Yac y Sibille, en los encuentros en los que han ejercido de muro de contención de Álvaro Campos (y, una vez, de Iván Martínez) en el eje de la zaga, han contribuido a unos resultados espectaculares del Castellón: siete victorias y dos empates, una racha que se truncó frente al conjunto del Principat. Es decir, solamente no han sido pareja de centrales en una de las victorias (la primera, contra el Sevilla Atlético). El africano y el futbolista cedido por el Valencia ya coincidieron en el once inicial de la primera jornada, pero aquél fue lateral derecho en el Carlos Belmonte.

Los recuerdos en El Collao

El Collao no será ni el estadio que más gente mete ni el que más impresiona, pero todavía conserva un algo que lo hace especial, a la espera de una remodelación integral un siglo después de su inauguración (está considerado como el quinto campo más antiguo de España, solamente superado por El Molinón de Gijón, El Rubial de Águilas, el Camp d’Esports de Lleida y La Murta de Xàtiva).

Además, no es un sitio donde reciban al Castellón con los brazos abiertos, a raíz de la eliminatoria de la Copa RFEF que el Castellón se llevó hace dos temporadas en los despachos tras caer por penaltis (le permitió luego jugar la Copa del Rey), que se sumaba al empate a última hora unos meses antes, en la penúltima jornada (los albinegros se acabarían salvando y los peladilleros, bajando a Tercera en el play-off por la salvación).