El Castellón trabaja sin Pablo, Cubillas da el susto y rescinde a Carrillo

El CD Castellón sigue trabajando para preparar lo mejor posible el partido del próximo martes, día 18, contra el Villarreal B en el Mini Estadi. La escuadra castellonense se ejercitó este miércoles en el campo de fútbol de Marina d’Or sin la presencia del centrocampista Pablo Hernández. Además, en la recta final de la sesión y cuando se estaba disputando un partido de once contra once, el delantero y capitán David Cubillas abandonó la sesión enfadado por un contratiempo muscular que le privó de seguir jugando.

En el entrenamiento estuvieron todos salvo Mario Barco, que trabajo junto a los fisioterapeutas, al igual que un muy mejorado Jorge Fernández que encara la recta final de su recuperación tras una lesión de larga duración. Entre los ausentes, el futbolista más importante de este proyecto, Pablo Hernández.

El entrenamiento finalizó con un partido de once contra once abarcando todo el terreno de juego, jugando un equipo con peto blanco y el otro con la indumentaria de entrenamiento azul. Al poco de empezar el partido, se lastimó el delantero y capitán David Cubillas, que pegó un grito y un puñetazo en la pared en señal de enfado por lo que aparentaba ser una lesión. Ya no volvió a trabajar con el grupo.

En el entrenamiento también estuvieron de refuerzo tres chavales del filial: el portero Juanan Pérez, el central Pol Pla y el delantero Pablo Madrid.

Rescinde el contrato de Jesús Carrillo

Además, a última hora de la tarde de este miércoles, el club ha anunciado la rescisión del contrato del hasta la fecha jugador albinegro Jesús Carrillo, un futbolista que ha fichado por el Numancia, de Segunda RFEF. El comunicado oficial es el siguiente: "El CD Castellón ha llegado este miércoles a un acuerdo con Jesús Carrillo para la rescisión de su contrato con la entidad, que finalizaba el próximo 30 de junio. El club desea agradecer públicamente al jugador su profesionalidad y dedicación en su etapa como futbolista albinegro y le desea la mejor de las suertes en la siguiente etapa de su carrera profesional".