El Villarreal B y el Castellón se enfrentarán el próximo martes a las 17.00 horas en el Mini Estadi. El segundo y el octavo clasificado del Grupo II de Primera RFEF se medirán así en uno de los duelos de la jornada que no podrá contar con la presencia de aficionados albinegros al limitar el Villarreal el acceso a las gradas únicamente a sus abonados.

El conjunto amarillo sí quería entregar 75 entradas de cortesía al CD Castellón, que las ha rechazado para respaldar a su propia afición. “Nos solidarizamos con el enfado de nuestros aficionados, pues no entendemos que no puedan estar en un partido que se disputa a escasos kilómetros de Castelló. Podría haber debate si nos dan muchas o pocas entradas, pero es que no nos dan ninguna”, afirman desde el club a este periódico.

Hay que recordar que las 75 entradas facilitadas por el Villarreal no eran expresamente para aficionados del Castellón, sino de cortesía. Es decir estaban destinadas a familiares de jugadores, patrocinadores, miembros del club… Desde el Castellón están molestos también porque este gesto llega justo en el año del Centenario, pues en este 2022 se cumplen 100 años de existencia de los ‘orelluts’.

De hecho, las muestras de repulsa a esta medida desde Castalia no se hicieron esperar desde que se dio a conocer, como demuestra el comunicado hecho público por la propia Federación de Peñas del Castellón:

Por otra parte, los abonados del Villarreal que quieran retirar su entrada pueden hacerlo de forma gratuita en la Tienda Oficial de la Plaza Mayor de Vila-real, siendo estas personales e intransferibles, como aclararon desde la propia entidad amarilla, que justificó esta postura al asegurar que la capacidad del estadio es menor a la del número de socios del club y se pretende dar prioridad a los abonados.