En el presente año 2022 se celebra el centenario del CD Castellón. Después de todas las vicisitudes por las que ha pasado el club los últimos años sin duda es una fecha redonda que merece celebrarse por todo lo alto, y son muchas las tiendas de Castelló que han comenzado a hacerlo. Entre ellas se encuentra la de Pedro Izquierdo, un “forofo” del conjunto albinegro que regenta una tienda de globos.

“Me gusta tener el escaparate arreglado. Cada dos o tres semanas lo voy cambiando y tenía claro que para el inicio del año el motivo iba a ser el centenario del CD Castellón”; afirma el propietario del negocio ubicado en la Avenida Casalduch de la capital de la Plana, que se ha ayudado de su empleada María José en esta última creación.

Sobre el tiempo que empleó en esta decoración, Pedro admite que tardó “unas tres horas. Lo que más me costó fue el muñeco, porque además como no tenía la camiseta de este año fui adrede a comprarla”. El experto en globoflexia confiesa también que ha empleado decenas de globos, pero añade que el esfuerzo ha merecido la pena: “No pensaba que iba a gustar tanto. La gente está encantada”.

Cuestionado Pedro por la actualidad del Castellón no oculta que “hace falta un delantero porque quien no marca, no gana”, aunque se muestra relativamente optimista sobre el rendimiento del equipo: “Yo espero que suba, ojalá vamos, pero al menos la promoción sí la tenemos que jugar”.

Quien esté interesado en ver la última creación de Pedro Izquierdo debe darse prisa, pues el próximo escaparate de su tienda de globos será “el de San Valentín”. Y es que el protagonista de esta historia cuida con mimo su tienda de globos: “No me puedo quejar por cómo me va. Algunos clientes ya son como familia y además vamos a comuniones, bodas, bautizos…”.

Al margen de vender globos, este castellonense es todo un especialista en globoflexia y suspira por desarrollar su pasión en América: “Allí es donde son más profesionales. Yo me aficioné porque en un curso de animación no me salía nada con los globos. El profesor me dijo que no era para mí, así que puse todo de mi parte para mejorar y creo que lo he conseguido”. ¡Y tanto que sí!

