Bonita historia de amor en Castalia. Una pareja de albinegros se ha tendido la mano y ha dado el sí quiero en el descanso del encuentro entre el Castellón y el Linares.

Juanma le ha entregado el anillo a su prometida Inma, nacida precisamente en Linares, ante la presencia de todo el estadio. Ella, sin pensarlo, ha dado el sí quiero y se ha puesto el anillo. "Aún me están temblando las piernas. Cuando me ha dicho que sí me he venido arriba. Pero todo el discurso que tenía planeado se me ha ido al aire", declaraba un Juanma visiblemente feliz tras el partido.

Los seguidores del Castellón le brindaron una sentida ovación y ellos se fundieron en un precioso beso que recordarán para siempre. Para finalizar, Juanma entonó el Pam Pam Orellut ante los aplausos de los espectadores.

Sí, habrá boda albinegra y en principio será el verano que viene, como ha afirmado el protagonista de uno de los momentos de la temporada en Castalia.