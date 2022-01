El nuevo contratiempo de Pablo Hernández en el CD Castellón

El CD Castellón sigue sin poder contar con su jugador franquicia y fichaje estrella de esta temporada. Pablo Hernández fue baja el domingo ante el Linares por una lesión muscular en el cuadriceps que le impide golpear el balón con normalidad. Después de haberse recuperado de una dolencia, el jugador estaba ya preparado desde el pasado lunes para entrenar con normalidad con el resto de sus compañeros y a última hora se cayó de la lista de Escobar para el enuentro contra el conjunto andaluz, que concluyó con empate a uno.

El jugador se halla en manos de fisioterapeutas para intentar estar en condiciones de jugar ante el UCAM Murcia en el estadio Castalia este próximo domingo (19.00 horas, Footters), pero no podrá ponerse a las órdenes de Sergi Escobar el míercoles contra el Sanluqueño (21.00 horas, Footters). La suerte no está acompañado a Pablo en esta etapa en el club albinegro, que afrontaba con toda la ilusión de mundo para ser uno de los referentes del CD Castellón en una temporada en la que se debe pelear por estar, al menos, en puestos de play off. Sergi Escobar apenas ha podido disponer en la primera vuelta del plus Pablo. Ahora todas las miradas están puestas en que pueda jugar el domingo ante el conjunto murciano.