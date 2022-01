La crónica | Un gol de Cubillas para tomarse la revancha ante el Sanluqueño (0-1)

El CD Castellón aprendió la lección y se tomó la revancha tras el 0-1 de la primera vuelta en el Estadio Castalia. En aquella ocasión, los albinegros perdonaron en exceso y un penalti en el descuento le dio la victoria al Atlético Sanluqueño. Anoche, el equipo de Sergi Escobar también perdonó demasiado, pero por fortuna un cabezazo de David Cubillas fue suficiente para sumar los tres puntos y truncar la racha de resultados negativos. Y no solo eso, el equipo dejó atrás los fantasmas y mostró una imagen más acorde a lo que se esperaba.

Tan bien estudiado tenía Escobar al conjunto andaluz que presentó un once con varias novedades y con una disposición táctica no demasiado habitual. Con Iván Martínez en la enfermería, Álvaro Campos repitió en la portería y estuvo arropado por una defensa formada por los laterales José Más y Aarón, y los centrales Edu Luna y Yac Diori. Por delante de ellos, y ayudando en labores defensivas, Dani Torres, dejando a Carles Salvador y Borja Martínez en el centro del campo. Por las bandas, César Díaz y Koné, y en punta de ataque el capi Cubillas.

La apuesta comenzó funcionando bien y el cuadro de la capital de la Plana salió muy enchufado y con las ideas claras, apretando arriba desde el pitido inicial y cortando con seguridad las ocasiones que el Sanluqueño trataba de generar. De hecho, no tardó el Castellón en poner a prueba al meta Falcón, al que Cubillas obligó a mostrar todos sus reflejos en el minuto 15, al igual que hizo el cuadro local en un pase de Edu Oriol a Armental que Yac Diori acertó a anular.

El choque estaba de lo más igualado y los dos equipos estaban volcados en busca del primer gol de la noche. Estaba siendo un toma y daca por parte de los dos, y parecía que alguno de los dos no tardaría en abrir la lata. Pudo hacerlo el Sanluqueño mediada la primera parte en un robo de Armental tras error de Koné, que dejó el esférico para que Edu Oriol centrara y Gaúcho enviara el balón fuera por poco.

Un toma y daca

La réplica del Castellón no se hizo esperar demasiado y César a punto estuvo a punto de sorprender a Falcón después de aprovechar un pase brillante de Carles Salvador. Por desgracia, su lanzamiento se fue rozando el palo de la portería del conjunto andaluz.

El choque estaba siendo de lo más entretenido. El Castellón dejó atrás los fantasmas del encuentro del pasado domingo contra el Linares y demostró ser un equipo sólido y ordenado... Mejoró considerablemente su imagen, pero el gol se le resistía. Así volvió a quedar evidenciado con dos ocasiones consecutivas de César al filo del descanso. La primera, en un fuerte lanzamiento, y la segunda en un remate en plancha, pero ambas no tomaron el rumbo correcto hacia la portería del cuadro local.

Fueron las dos últimas ocasiones que dispuso el Castellón en el primer tiempo y poco espero el equipo de Escobar a seguir probando fortuna tras el paso por vestuarios. Porque, tras una primera aproximación del Sanluqueño, llegaron dos nuevos avisos de Cubillas. Pero el capitán orellut a la tercera no falló y aprovechó un gran centro al área de Koné para cabecear el esférico al interior de la meta andaluza.

Casi sin dejar asimilar el momento al Sanluqueño, Borja Martínez perdonaba el segundo al pillar a Falcón adelantado, de nuevo, tras un gran pase de Carles, que estuvo brillante de principio a fin, leyendo el choque a la perfección y poniendo los balones donde más daño podían hacer.

A partir de ahí llegó el baile de cambios, un par de ocasiones para cada equipo y una maraña de entradas y empujones --y cartulinas de todos los colores-- que ensuciaron el encuentro. Un choque que el Castellón sí mereció ganar.