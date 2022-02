Castellón-San Fernando: ¡el 'influencer' Pedro Benito, en Castalia!

El San Fernando visita este domingo (17.00 horas) el Estadio Castalia con un influencer en sus filas. Pedro Benito, incorporado en el mercado de invierno (cedido por el Cádiz), con millones de seguidores en TikTok, YouTube, Instagram, Twitch o Twitter, es la nueva amenaza del CD Castellón, que después de dejarse dos puntos en el descuento del partido disputado contra el Alcoyano en El Collao (1-1), en un partido con polémica, busca una nueva victoria en el grupo 2 de Primera RFEF.

El confinamiento por el covid-19 nos cambió la vida. A algunos más que a otros. Uno de ellos fue este extremo o delantero de 21 años, con una carrera futbolística corta pero convertido en uno de los jugadores españoles más mediáticos. Benito empleó el tiempo libre es entretener a los demás. Sus vídeos empezaron a sumar legión de seguidores hasta convertirle en icono mediático. «Siempre he sido muy alegre y original. Las redes sociales me abrieron el camino para promocionarme, porque hay un campo de emprendimiento muy amplio», ha explicado. «La verdad es que me ha venido muy bien estudiar Marketing, para saber cómo funciona el tema y así me han venido marcas», ha añadido. «Durante el confinamiento empecé a hacer vídeos de risa y graciosos porque me aburría. Yo siempre había hecho vídeos tontos para mis amigos y me decidí a compartirlos con el resto. Desde entonces ha sido un no parar», ha comentado su crecimiento, hasta superar los dos millones de personas que le siguen en sus perfiles.

Gol al Villarreal B

Mientras, Benito también trata de progresar en el fútbol. Hace unos meses que debutó en Primera División con el Cádiz, pero hace unas semanas que recaló a préstamo en el San Fernando. Este icono mediático, que en su condición de influencer también arrastra un público diferente a los estadios de Primera RFEF, viene incluso de estrenarse como goleador con los cañaílla en el 0-3 contra el Villarreal B (0-3).