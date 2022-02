Sergi Escobar, crítico tras la derrota del Castellón ante el San Fernando: "No hemos estado a la altura ni los jugadores ni yo"

El entrenador del Castellón, Sergi Escobar, se mostró autocrítico tras la dura derrota ante el San Fernando: "Pido disculpas a la afición del Castellón porque no hemos estado a la altura ni yo ni los jugadores". Un 1-3 muy doloroso para el técnico almassorí, que no dudó en confesar que "para mí posiblemente sea el día más duro que he vivido en Castalia". El entrenador albinegro lamentó la mala primera parte de los suyos y señaló que «nos han hecho mucho daño, no podemos irnos del partido cuando te marcan un gol. El 0-2 nos ha dejado muy tocados».

Pese a todo, Escobar valoró la reacción de los suyos en el segundo tiempo, pero reconoció que fue insuficiente: «Lo único que podíamos hacer era dar la cara por este escudo. En la segunda parte hemos competido, hemos hecho un gol pronto y hemos tenido ocasiones para meternos de lleno». No en vano, insistió el técnico en la necesidad de analizar el por qué de lo ocurrido: "Es un día complicado y un día para reflexionar. Tenemos que ver lo que no hemos hecho bien porque hoy no hay ninguna excusa". El cuerpo técnico del Castellón debe ahora intentar recuperar a un vestuario tocado anímicamente ya que "el equipo está fastidiado. Ha sido un día de luto futbolísticamente. Lo bueno es que en siete días tenemos otro partido".