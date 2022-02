A César Díaz nadie ha de explicarle cómo gestionar el momento por el que atraviesa el Castellón. El delantero manchego, que cumple su tercera temporada en las filas del conjunto albinegro, ejerció de capitán en el encuentro contra el San Fernando del pasado domingo en Castalia y fue uno de los jugadores que más intentó tirar del carro. El atacante albinegro no tuvo fortuna en las ocasiones de que dispuso de cara a la portería rival y acabó cabizbajo como el resto de compañeros por el baile que recibieron por parte del conjunto andaluz (1-3).

Sin embargo, César Díaz es de los que apuesta por pasar página rápido y quedarse con lo positivo --poco o mucho, según se mire-- que hubo en el choque ante los gaditanos. Lo primero, la reacción experimentada en la segunda parte y, lo segundo, la «unión» que hay en el vestuario. «Hay que quedarse con la parte positiva, que fue la reacción en el segundo tiempo y, sobre todo, con la unión del vestuario, que es la clave de este grupo», dejó claro el atacante del Castellón.

🗣️🎙️ @CesarDiaz_11: “Hay que quedarse con la parte positiva. La reacción del equipo y la unión de todo el vestuario, que es la clave de este grupo”#PPO100👂 pic.twitter.com/4JAWEde8Ao — CD Castellón 💯 (@cdcastellon) 13 de febrero de 2022

Una unión que ha de llevar al equipo de Sergi Escobar a reponerse de las dos últimas y dolorosas derrotas (contra el Sevilla Atlético por 2-0 y contra el San Fernando por 1-3) y centrarse en reencontrarse con la victoria este domingo contra el Costa Brava a domicilio (12.00 horas). «En el descanso hablamos y dijimos que había que pensar que este domingo hay un nuevo partido y había que cambiar esa dinámica del primer tiempo, ya pensando en el siguiente encuentro para buscar las buenas sensaciones que hemos tenido en otros partidos anteriores y, a partir de ahí, hicimos una segunda parte buena pero lógicamente el resultado nos mató por cómo fue».

Sobre cómo se había desarrollado el encuentro contra el San Fernando, a César Díaz no le quedó otra que asumir los errores y aceptar las críticas que hayan podido recibir a tenor de la mala imagen ofrecida. «Fue una primera parte en la que no estuvimos bien. Ellos estuvieron muy acertados y nosotros muy mal y hay que asumirlo. Pero en la segunda parte fuimos a por el partido, intentamos buscar ese primer gol para poder igualar el encuentro pero no pudo ser porque el resultado era muy abultado. Hay que aprender de los errores y mirar hacia adelante porque el domingo tenemos otra oportunidad para volver a ganar», concluyó el manchego.