Jugosa rueda de prensa de Sergi Escobar, previa al desplazamiento del domingo del CD Castellón al mediodía a Palamós, donde le espera el Costa Brava, penúltimo (consulta aquí como está la clasificación) Los albinegros llegan con solo 8 puntos sumados de los últimos 27 y un empate en los tres encuentros de la semana anterior en el grupo 2 de Primera RFEF.

Efectos de la derrota ante el San Fernando

"Ha sido una semana de reflexión, de que tenemos que dar un paso hacia adelante", ha dicho. "Desde la tranquilidad hemos hecho un análisis, quizás ha sido un momento de la temporada en el que nos hemos estado fijando demasiado en los rivales y hemos bajado un poco nuestro nivel", ha añadido. "El domingo fue un día duro, sobre todo por la primera parte, pero luego haces el análisis en frío; y a trabajar y a mejorar para dar nuestro mejor nivel, porque sabemos que si no lo hacemos, no podremos conseguir los objetivos", ha ahondado. "Ahora, preocupados más en nosotros que en el rival".

¿Demasiada negatividad?

"Cuando te hacen tres goles en la primera parte, lo ves todo oscuro, pero hay brotes verdes, porque hicimos una buena segunda parte, con muchas ocasiones", ha comentado. "Los jugadores también se han expresado, sobre todo porque el otro día no salimos con esa chispa. Estamos todos unidos y sabemos lo que tenemos que hacer para estar en la lucha. La liga es muy irregular en cuanto a los resultados, lo vemos en todos los equipos", ha comparado. "Sabiendo que no estamos en nuestro mejor momento de la temporada, no podemos hablar de crisis ni de historias", ha enfatizado". "El San Fernando ganó 0-3 al Villarreal B y no hizo ningún drama como estamos viendo aquí", ha deslizado. "Estamos en puestos de play-off", ha recordado.

"Tenemos dos salidas que van a ser duras, pero mejor que te toquen esos equipos que de la parte más alta", ha señalado sobre el Costa Brava y el Betis Deportivo. Del primero ha explicado que es "un equipo que lleva ocho jornadas en las que ha empatado seis partidos y solo ha perdido uno por la mínima: contra el Baleares, en inferioridad numérica". "Además, ha fichado mucho en este mercado de invierno", ha incidido. "Viene de empatar en casa del Andorra, del Linense... Y nosotros le ganamos solo 1-0 en Castalia", ha reseñado. Escobar espera "un partido duro, en un campo duro, con el viento de poniente...". "Se ha rehecho y se ha hecho muy rocoso, aunque no hay excusas", ha zanjado.

La presión, la exigencia

"El Castellón siempre tiene que exigirse al máximo, pero es una categoría exigente, más fuerte que una Segunda B habitual", ha aseverado. "Hemos dado un nivel muy alto, que es a lo que nos agarramos", ha recordado. "Sabemos cuales esta plaza, pero cuando se habla de crisis y dudas..., ¡menos mal que desde dentro estamos tranquilos!", ha destacado. "Igual tenemos que dejar a un lado los análisis tan profundos del rival y ver lo que nos ha pasado", ha retomado. "Ojalá tengamos ya semanas normales y jugar cada siete días, porque eso influye en el jugador, en su activación", ha deseado. "Tenemos que estar más unidos que nunca: si en septiembre nos dicen que íbamos a estar en la jornada 23 empatados en puntos con el play-off, pues mucha gente no lo creía", ha traído a colación. "Se han generado muchas expectativas, porque el equipo también las ha generado", ha puesto en valor.

Las redes sociales

"Aquí hay más presión que en sitios de primera división en los que he estado --ha dicho de su periplo en Colombia y Croacia--, pero tenemos que convivir con ella. "Cuando no me interesa, no las veo, porque tenemos un corazoncito, una familia...", ha afirmado. "Sé que siempre es más difícil triunfar en casa, pero no tengo mi duda de mi profesionalidad: el entrenador que sacó al Castellón de Tercera, fue Sergi Escobar, luego me ha ido bien en el extranjero...", ha lanzado. "Tengo mucha gente que me apoya, me levanta el ánimo. ¡Xiquets, parece que estamos en descenso", ha soltado. "Igual tenemos un presupuesto de mitad [de la clasificación del grupo] y estamos más arriba de lo que se podía prever", se ha atrevido. "Sí que me gustaría que algunos de esos haters viniera y hablara de fútbol conmigo con un café y así vería como trabajamos", ha sorprendido. "Como en la ponencia que di, donde se vio todo el trabajo que hay detrás del cuerpo técnico", ha señalado.

Altas y bajas

“Pablo Hernández está cogiendo cada día más tono, el otro día ya jugó la segunda parte", ha anunciado Escobar "Lo deberíamos tener", ha aventurado. "Álvaro Campos ya ha entrenado casi con total normalidad y Vicente Esquerdo todavía está ahí, puede llegar...", ha dicho. "Tenemos más dudas con Koné y César Díaz, además de la sanción de David Cubillas", ha concluido su repaso.