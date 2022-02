¿De qué se lamentado Sergi Escobar tras la derrota del Castellón ante el Costa Brava?

Concisa y repetitiva rueda de prensa de Sergi Escobar, que despachó en tres minutos el análisis del encuentro en Palamós (2-0 frente al Costa Brava), sin ir más allá.

«En la primera parte nos podemos ir al descanso con un resultado de 0-1 o 0-2, con las ocasiones tan claras que hemos tenido; no las hemos metido, y como estamos en una inercia tan negativa, la expulsión de la segunda parte ya condiciona», comenzó. «Aun con uno menos, el partido estaba igualado, pero nos hacen el 1-0 y, luego, se suceden muchas cosas negativas: entra un jugador y se lesiona [César Díaz], más la otra expulsión ha provocado que no sacáramos algo positivo, después de una, pienso yo, buena primera parte, con ocasiones de las que tienes que meter», desarrolló.

El factor Nuha Marong

Escobar no se apartaba del guion marcado. «Cuando tienes las inercias y las rachas tan negativas, pasan estas cosas: no entra la pelota, el portero contrario está acertado...», incidió. «El Costa Brava no tiene ocasiones prácticamente hasta el 1-0, pero luego te marca Nuha en un balón que no defendemos», subrayó el entrenador del Castellón. «Y, después, todas las incidencias que pasan, que hace que se complique todo más en una liga tan igualada en la que cualquier equipo te puede ganar», reiteró el almazorense.

A continuación, Escobar volvió a hablar de la acción del 1-0, un centro desde la izquierda de Fran Varela al segundo palo, donde el exalbinegro Nuha Marong se elevó, sin oposición de nadie, para cabecear al palo contrario. «Trabajamos mucho los centros laterales, ya habíamos puesto un vídeo donde Nuha suele buscar este tipo de acciones, va mucho al segundo palo... No hemos defendido bien». «Con 0-0 buscas el empate, a ver si tienes alguna ocasión. Porque el equipo, con 10 y con el 1-0, ha tirado hacia adelante, pero luego el equipo se cansa y se producen muchas incidencias que hace que todo se convierta en una montaña difícil de superar», terminó, cariacontecido, su evaluación en la sala de prensa del Estadi Municipal de Palamós-Costa Brava.

El Castellón sigue prolongado su desplome: un punto en las últimas cuatro jornadas y apenas ocho de los últimos 30, con dos victorias y seis derrotas en los 10 encuentros más recientes.