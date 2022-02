La reunión que puede cambiar el futuro del Castellón

Sergi Escobar ha descubierto, en la rueda de prensa previa al partido de la 25ª jornada en el grupo 2 de Primera RFEF (esta semana, más pronto, ya que el CD Castellón juega el viernes 25 de febrero, a las 21.00 horas, en el campo del Betis Deportivo), una importante reunión, a todos los niveles del club, para revertir la situación, después de haber sumado un punto en los últimos cuatro partidos, que ha sacado a los albinegros de la zona de play-off de ascenso a LaLiga SmartBank.

La reunión

"Tuvimos una reunión hace dos días, el presidente, la dirección deportiva y los capitanes, para hacer frente común e intentar buscar soluciones a la situación actual, para volver a ser los que éramos", ha manifestado. "Desde la tranquilidad, sin ninguna amenaza de ningún tipo", ha matizado. "Debemos ir todos en el mismo sentido y buscar las cosas que se nos escapan para volver a tener los resultados que tuvimos y no volvernos locos", ha añadido. "Porque, en el pasado reciente, decisiones traumáticas no llevaron a un buen final --muy posiblemente, aludiendo a la destitución de Óscar Cano y la llegada de Juan Carlos Garrido--. "Así que igual no tienes que hacer cosas que has hecho otras veces, porque igual vamos a conseguir los resultados", ha desarrollado. "Es un camino complicadísimo, de subidas y bajas, de piedras, de obstáculos… Lo que salió de la reunión fue eso, lo que nos da energía para seguir trabajando y no lamentarnos, sino trabajar y mejorar, eso es un punto de partida muy importante", ha incidido.

La resaca de la derrota en Palamós

"Ha sido una semana jodida, porque a ninguno le gusta que le den palos, pero nosotros a trabajar, a preparar el partido ante el Betis Deportivo y a unir fuerzas", ha comentado. "El equipo está fuerte, porque seguimos en la pelea: quedan 42 puntos por jugar y estamos a tres", ha recordado antes de hablar de dos pilares que sostienen sus opciones. "Uno, que hemos jugado bien, hemos hecho muchas cosas bien durante una buena parte de la temporada; y el otro es que estamos unidos y tenemos tranquilidad, dentro de una serie de resultados malos", ha añadido.

El mensaje de la afición

"Es normal que la afición esté preocupada, pero esto es una cuestión de rachas: con lo igualado que está todo, un detalle hace que entres en una dinámica positiva o negativa", ha introducido. "Entiendo a la afición, que hace una análisis más pasional, pero nosotros tenemos que hacerlo más racional. Por ejemplo, el otro día lo normal es ganar 0-2 o 0-3 al descanso, pero pierdes 2-0 en el campo del penúltimo y tienes que analizar que pasan muchas cosas, como que acabas con ocho", rescatado. "El equipo está tenso por la situación y su nivel no es tan grande; todo se magnifica, pero nosotros no nos podemos quedar en eso", ha manifestado. "Hemos hecho muchas cosas buenas con estos jugadores, con este cuerpo técnico…, porque el equipo está unido, no hay mal ambiente; lo contrario es generar incertezas que no nos ayudan", ha soltado. "No nos podemos quedar solo en los números fríos, este equipo ha hecho un señor fútbol y tuvo una racha que no fue una casualidad", ha proseguido. "No podemos volvernos más locos. Tenemos que abstraernos un poco de lo que se dice, que lo entendemos, porque encima vienes de un descenso, pero tenemos que hacernos fuertes nosotros y seguir, aunque hay que tener resultados", ha recetado.

Las bajas

"No contamos con César Díaz y las dos expulsiones; presentamos recurso por la de José Mas, que no hizo nada", ha comentado. El Comité de Competición les ha impuesto un partido a ambos, que el Castellón recurrirá en el caso del alicantino. "El resto podemos contar todos con ellos", ha recalcado.

Recelando del colista, el Betis Deportivo

"Jugamos contra el último, pero es un equipo, filial de un equipo de Europa League, que juega bien al fútbol aunque no esté bien en las áreas", ha dicho. "Es un equipo que tiene la posesión de la pelota más que sus rivales, así que sabemos que podemos tenerla menos, pero que hay que ser más asesinos en las áreas", ha insistido. "Tiene jugadores de muy buena calidad, sobre todo de medio campo hacia adelante, es un equipo agradable de ver. Mientras no les hagas un gol, están en el partido, aunque luego igual se desmoronan un poco", ha destacado.