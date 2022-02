Aunque el mundo, su supervivencia incluso, dependa de la crisis de Ucrania, y España contenga el aliento ante la lucha cainita y la hemorragia en el seno del PP, esta sección todavía se permite frivolizar con cuestiones menores, si bien no lo son tanto según el color --albinegro-- del cristal con que se mire. ¿Qué sería de nuestras vidas, si las vaciamos de sentimiento? El Centenario del Club Deportivo Castellón debiera ser motivo para olvidar los trasiegos y sinvivir diarios, aparcar el mercantilismo y priorizar las emociones, de orillar nuestras diferencias y subrayar aquello que nos une y nos distingue. La gala del pasado jueves la concebíamos todos --o casi-- como un punto de inflexión para ello.

Pero la fiesta empezó con retraso, se alargó sin mesura en los parlamentos y hasta abusó de un cierto tono onanista. Cada uno de los presentes, y los miles ausentes, atesora historias personales que merecen tanta atención o más que unos protocolarios discursos. Porque es el Centenario del club, no el de unos pocos con el privilegio de la palabra. Mas, ni siquiera ese protagonismo banal nos privó de la satisfacción de compartir un acto histórico y bien ideado por la Fundació, a lo que contribuyó la conducción de Marta Fullera y Raúl Puchol, los documentos visuales y las acertadas escenificaciones teatrales. La noche rezumaba brillantez y nostalgia, con ganas de más, de todo lo programado: de exposiciones, libros, conferencias, homenajes y partidos. Ganas de CD Castellón.

Eso sí, al elevado precio de tolerar la presencia de no pocos miserables y furtapatos. Alguno, sin vergüenza, quería hacernos olvidar que promovieron la refundación, esto es la extinción de lo que allí conmemorábamos; y otros nos abocaron a ella, por mala praxis o vileza, como para encima tener que soportar su compañía. Y ya que Vicente Montesinos ha preferido convivir con los culpables del expolio antes que perseguirlos, mayormente Osuna & Blasco y Cruz, en dos causas judiciales externas, al menos no debió provocarnos mentando la ¿honorabilidad? de quienes le han precedido en la dirección de la SAD, porque en nada el fiscal se encargará de ridiculizar tan innecesaria como cómplice alusión.

Hubo excesiva e injustificada autocomplacencia en la intervención del presidente, todavía con el cadáver caliente de una junta general de accionistas en la que confesó 4,6 millones de euros de deuda y otros 1,2 para el 30 de junio, sin que haya aportado una solución a la extinguida ampliación de capital. Y, sobre todo, le sobró victimismo. No era de recibo mentar la soga en casa del ahorcado, que otra cosa no fue reclamar la recuperación para sí de la ciudad deportiva por mor de un contrato que el Castellón nunca cumplió, ni en pagos ni en mantenimiento. Ya no se trata del desagradecimiento por tantas décadas en las que el club se ha beneficiado de la generosidad dispensada por Facsa, primero en el Bovalar y después en las instalaciones de Benicàssim. Es que, además, hablamos de uno de los principales acreedores del concurso que amenaza con la quiebra técnica de la sociedad. Fue de muy mal gusto, por no incidir en la torpeza como estrategia, hasta el extremo de sospechar si el objetivo no era cabrear al mejor mecenas que nunca tuvimos.

Pese a ello, nadie pudo estropear el motivo de la cita: el Himno del Centenario. Tanto la partitura de Ximo Fabregat como la letra de Vicent Jaume Almela son pegadizas y, sobre todo, respetuosas con el insustituible Pam, Pam, Orellut! Hay que poner en valor al tenor, la soprano y a la banda, sin apenas tiempo para ensayar. Aunque, para mí, lo mejor fue cuando el maestro Marcel Ortega dirigía al público del Auditori en sus estentóreas notas sí, sí, sol, la, sí. Soy un sentimental, qué se le va a hacer, y se me escaparon las lágrimas, y con ellas mantengo vivo el recuerdo de mi padre y el de tantos anónimos, verdadero orgullo y sostén de estos 100 años con demasiadas sombras como para permitir que se sienten a nuestro lado quienes han intentado matarnos, por acción o por omisión. Ni olvido ni perdón.