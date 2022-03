Escobar, técnico del Castellón: "Los jugadores han de abstraerse de cierto ambiente tóxico que existe a su alrededor"

Sergi Escobar ofreció este viernes la rueda de prensa habitual de la previa de todos los partidos de la temporada 2021/22 en la Primera RFEF, pero lo hizo matizando algunos aspectos que considera no benefician en absoluto al CD Castellón y menos en la víspera del complicado encuentro de este sábado en Castalia contra el Madrid Castilla (17.00 horas).

El entrenador del conjunto albinegro analizó en seis ideas la actualidad de su equipo e insistió en que todos los estamentos del club (directiva, equipo, aficionados y medios de comunicación) debían "remar en la misma dirección" y que sus jugadores debían abstraerse del "ambiente tóxico" que en su opinión existe alrededor del equipo desde algunos sectores.

Así analiza Escobar la previa del Castellón-Madrid Castilla:

-¿Objetivo mejorar en Castalia?: “Sí, el objetivo es hacer un buen partido en casa, contra un rival de entidad y quitarnos la espinita de la primera parte contra el San Fernando, que fue dura. Si estamos en la línea de la segunda parte de ese partido tenemos opciones de todo”.

-La baja de Carles Salvador: “Sabemos lo importante que es Carles para el equipo y solo hay que ver los minutos que ha jugado y los partidos en los que ha sido titular, pero tenemos otros compañeros que pueden hacerlo perfectamente. Estamos muy tranquilos en ese sentido porque tenemos a Borja Martínez y Vicente Esquerdo, incluso a Álex Blesa, que son jugadores que pueden hacer ese papel, con unas características un poco diferentes a Carles, pero que me dan tranquilidad porque la semana ha sido muy buena entrenando y no hay que dramatizar las lesiones porque para eso tenemos una plantilla amplia y ahora van a tener que dan un paso adelante jugadores o que vienen de alguna lesión o que estaban teniendo un rol un poquito más secundario”.

-Charla motivacional: “La de Jorge Valdano fue una charla muy positiva, para reforzar la autoconfianza de lo que estamos haciendo. Fue una charla importante pero la mayoría de esas cosas nosotros ya nos las decíamos pero de vez en cuando es bueno que venga alguien de fuera para decírtelo también. Fue muy positiva y, sobre todo, reforzó los aspectos nuestros del día a día. Fue acompañada de una comida de convivencia y fue una jornada muy enriquecedora”.

-La presión: “Nosotros tenemos que salir del contexto tóxico, que creo que hay algo por ahí, y seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero con un punto de mejoría. Llevamos seis partidos de la segunda vuelta, hemos jugado cuatro partidos fuera y hemos ganado dos, y dos en casa y hemos ganado uno, así que no hay que verlo todo mal porque no ayuda. Sabemos que no estamos en el mejor momento pero tampoco en el drama que se pone en el contexto o en redes sociales, noticias, etc.”

-El Madrid Castilla: “Es un equipo con muchos jugadores que han jugado este año Champions y en Primera División. Creo que es la mejor cantera, aunque yo no soy del Madrid, y tiene mucho nivel. Le faltan dos partidos pendientes que si los saca estará en la lucha por el ‘play-off’, como ya hizo el año pasado. Son jugadores con experiencia, un equipo con mucho nivel y mucha calidad individual. Fuimos capaces de ganar allí –el único que se ha ganado en 500 días— pero tuvimos también esa suerte de la racha, tiramos tres veces a portería y marcamos dos goles, algo que en los últimos partidos no pasa, y se dijo que ganamos haciendo un extraordinario partido. Es un rival muy duro, que nos va a obligar a hacer las cosas muy bien porque tienen una capacidad goleadora tremenda, con un nivel altísimo…. Le ganamos una vez en su casa y vamos a intentar hacerlo en la nuestra ahora”.

-Mensaje para la afición: “La otra etapa en la que estuve aquí ganamos todos los partidos en casa menos dos empates y, tras esos dos empates, ya me querían echar. Conozco a la afición y reconozco que nos hace falta sumar en casa y hacernos más fuertes. Aquí la gente nos apoya y, por ejemplo, tras pitarnos en la primera parte contra el San Fernando después nos alentaron en la segunda. He hablado con los jugadores esta semana y les he dicho que iremos a por el partido con una presión alta, pero sabemos que el rival nos llevará a bajo porque son muy buenos y, a lo mejor, la grada en este contexto negativo que hay empieza a pitar y nosotros tenemos que naturalizar esta situación porque hay números de que pase y yo he de hacer entender a los jugadores que esto es Castalia. El que quiere ser futbolista ha de saber jugar en todos los contextos, pero pido a la gente que nos anime. Sabemos que vamos a sufrir, que va a ser un partido muy duro, que estamos con opciones de todo porque estamos a dos puntos del cuarto clasificado –no perdamos el norte—y todo es más fácil si remamos todos en la misma dirección”.