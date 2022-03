El resurgir de Pablo Hernández, el pasaporte hacia el 'play-off' del Castellón

El abrazo que corrió a darle a Sergi Escobar nada más marcar el segundo gol ante el Real Madrid Castilla fue un abrazo reconfortante. Un gesto de esos con los que uno libera tensiones y, al mismo tiempo, se recarga de energía. Al CD Castellón le hacía falta un triunfo como el del sábado pasado contra el filial madridista en el Estadio Castalia para recuperar la confianza... Pero lo cierto es que a Pablo Hernández también. Y es que la presente temporada no estaba siendo nada fácil para el centrocampista castellonense, llamado a ser el buque insignia del proyecto albinegro de la temporada 2021/22 y al que las lesiones han impedido estar a su mejor nivel.

Un gol y una asistencia ante el equipo madridista, además de otras tantas ocasiones y una actuación destacada, compensaron todo el sufrimiento que venía arrastrando en los últimos meses y le han de devolverle a su mejor nivel para ser el pasaporte del Castellón hacia el play-off de ascenso a Segunda División A.

«Me hacía falta un partido así en lo personal para coger confianza. Ha sido un año un poco complicado, sin hacer pretemporada, por el covid, por la lesión... Luego de empezar a coger el ritmo sufrí otra lesión y últimamente tenía muchas molestias, pero ahora llevo ya varios partidos en los que he podido jugar, cada vez me encuentro mejor y he podido aportar ese gol y esa asistencia, y al final es importante aunque para mí lo más importante es sacar los tres puntos y que el equipo tenga buenas sensaciones como fue ante el Madrid B», confesó el veterano futbolista, quien el próximo mes de abril cumplirá 37 años.

Sus números

Pablo Hernández fichó por el Castellón a mediados del mes de julio del año pasado, cuando el equipo llevaba ya un par de semanas de entrenamientos, y no pudo sumarse al grupo al arrastrar molestias físicas. Le costó entrar en la rutina del día a día y, aunque no llegó al cien por ciento al inicio de la competición liguera, sí pudo debutar en Albacete a finales de agosto. Desde esa primera jornada, el centrocampista castellonense ha sumado 1.222 minutos en liga en Primera RFEF, repartidos en 17 partidos (siete de ellos completando los 90 minutos). Sin embargo, las molestias físicas que le han ido afectando le han llevado a quedarse fuera de ocho convocatorias y ser suplente en otra ocasión más.

Tras pasar un nuevo bache a comienzos del 2022, Pablo Hernández ha ido ganando peso en las últimas cuatro jornadas y esa regularidad es una muy buena noticia para el Castellón, ahora que la competición entra en su recta final y en juego está la clasificación para la promoción de ascenso. «Es bueno ganar un partido así por 3-0 y ante nuestra afición, sobre todo, después de la mala racha que llevábamos. Ahora ganar dos encuentros seguidos nos vuelve a dar confianza de cara a la recta final de la temporada», concluyó el futbolista.