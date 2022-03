El Castellón, en vilo por Mario Barco: ¿estará ante el Linense?

Respira Sergi Escobar, respira el albinegrismo y respira él mismo. Mario Barco, que salió cojeando de la Nova Creu Alta a raíz del fuerte golpe en el costado que recibió, poco después de haber completado la remontada ante el Sabadell en los menos de 10 minutos que tuvo, ha vuelto a ejercitarse a las órdenes del almazorense, con lo que no está descartado para el duelo de este sábado contra el Linense. Eso sí, el navarro, máximo goleador del CD Castellón con siete tantos, podría no ser titular.

Por tanto, las bajas para el primer partido magdalenero, pasado mañana a las 17.00 horas en Castalia, son las de los lesionados Carles Salvador y César Díaz, con las dudas centradas en los dos jugadores ausentes en Sabadell por covid (Salva Ruiz y Borja Martínez).

Barco dejó una imagen preocupante, ya no solo porque pidió el cambio (dejó su sitio a Juanto Ortuño, a su vez autor del 1-3), sino por las malas sensaciones con las que se subió al autobús que regresó a la capital de la Plana con la tercera victoria consecutiva en su maletero, lo que al día siguiente permitió reconquistar el sitio en los play-off. No obstante, lo del ex del Mirandés queda en un susto, dispuesto a seguir marcando.

Con César Díaz fuera de combate aún para alguna semana más, la ausencia de Barco habría dejado a Escobar solo con David Cubillas (titular en las dos últimas jornadas, ante el filial del Madrid y los arlequinados) y a Juanto Ortuño como atacantes, dentro de un sistema que, en los últimos encuentros, en la parte de arriba, tiene a un punta, escoltado por Pablo Hernández por la derecha y Kialy Abdoul Koné (izquierda).

Un curioso récord

David Cubillas puede presumir de que, cuando marca, su equipo no pierde (racha que acumula 45 encuentros, 33 como albinegro: 33 victorias y 12 empates en total), Mario Barco es un talismán a domicilio. Porque desde octubre del 2013, en los 15 encuentros siguientes en los que ha celebrado un tanto lejos de casa, son 11 victorias y cuatro empates (con el Castellón, hizo el madrugador 0-1 al Real Madrid Castilla en los primeros 10 segundos, así como el 0-1 también en El Collao y el 1-2 en Sabadell). Lo cierto es que Barco, en los últimos ocho años y medio, también ha goleado para Barakaldo, Somozas, Pontevedra, Lugo, Cádiz y Mirandés, siempre a caballo entre Segunda B y la categoría de plata.

Sacarse la espina

Mario Barco tiene un estímulo extra, si puede jugar el sábado. Hay que recordar que, en el partido de la primera vuelta, cayó en la trampa de Fran Morante, defensa de la Balona. No solo fue expulsado (al poco de que el Castellón hubiese recibido el, a la postre, único gol del encuentro, sino que le tuvo otros cuatro más purgando esa ida de olla.