La crónica | Petardazo del Castellón en el momento más inoportuno (0-2)

Petardazo del Castellón (0-2). Los albinegros desaprovechan una jornada que era tremendamente favorable, con duelos directos entre ocho de los nueve primeros, con una derrota justa. Pobre partido de los albinegros, que siguen regalando puntos y más puntos en Castalia, donde deberían hacerse fuertes.

Mal primer tiempo y peor segundo, en una desangelada tarde, lejos del ambiente festivo que se le suponía. Un Castellón sin fluidez ni ideas, que no fue capaz de crear peligro ante un rival que solo había ganado un partido fuera (hacía cuatro meses) y con unos desastrosos números a domicilio que enmendó en Castalia. Pese al campanazo en la Nova Creu Alta, hasta cuatro cambios en la alineación: los esperados de Salva Ruiz y Borja Martínez (bajas siete días atrás por coronavirus), además de Javi Moyano y Bilal Kandoussi, con Dani Torres, Cristian Galas, Aarón Romero y José Mas en el banquillo.

No hubo competencia del Pregó (suspendido el oficial, no así el alternativo), pero sí había Magdalena y un tiempo desapacible. Ese ambiente invernal tuvo su translación al terreno de juego, con un flojo inicio de partido de los locales frente a un rival con hasta seis cambios en su once, que controló el primer cuarto de hora, sin llegar a temer en ningún momento por la integridad de su puerta.

Un Castellón un tanto parado, replegado de forma sorprendentemente, dando pelota y campo a la Balona, que, en la primera media hora, solamente llevó el peligro con una rosquita de Pablo Hernández. Hasta Kialy Abdoul Koné parecía contagiado de esa falta de reprís, superado en velocidad por Loren Fernández cuando tenía una autopista hacia Alberto Varo. Inquietante Linense en alguna contra, afortunadamente sin pasar a mayores, en un primer tiempo absolutamente prescindible, concluido con un cabezazo sin fuerza de Vicente Esquerdo. El Castellón necesitaba una sacudida, como la de los espectadores ante la terrible megafonía del intermedio. Juanto Ortuño no encontró el resguardo del vestuario, preparándose para salir en el lugar de Bilal Kandoussi.

El aviso... y el 0-1

No obstante, los locales continuaban igual de obtusos. El partido no cambiaba en nada. La Balona se sentía cómoda cono el 0-0. Y Leandro tuvo el 0-1, pero Álvaro Campos conservó el resultado inicial, en la gran oportunidad hasta ese momento. No por mucho, porque a los pocos segundos, en medio de la confusión, de las protestas por una posible falta no pitada en el subsiguiente córner, hacía el 0-1 y ponía fin a más de 10 horas sin marcar fuera de casa de los gaditanos (min. 56).

Inmediatamente, sin sacar de centro, Dani Torres y Koke Sáiz reemplazaron a Borja Martínez y a Kialy Abdoul Koné. Pero el encuentro no estaba para ganarlo; ya se vería, en la media hora escasa que quedaba, si la menos para minimizar daños con el empate, porque la Balompédica se desplegaba al contraataque con criterio.

La sentencia

Al Castellón le entraron las prisas, sobre todo porque, con cabeza, todavía había tiempo de conseguir lo que venía de hacer en Sabadell. Tocó a rebato, pero sin orden ni concierto, esta vez con unos cambios que no aportaban las soluciones que se necesitaban. Cuando el Castellón se le pasó ese impulso, la Balona le mató y le remató con el 0-2, obra de un desmarcado Gerard Oliva a nueve minutos del final.