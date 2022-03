La previa | Castellón, que nada te estropee la Festa

Ja el dia és arribat de la nostra Magdalena! Dos años sin, pero llega con previsión de lluvia del 100% y solapándose esta tarde (17.00 horas) con un encuentro que puede poner más en órbita al Castellón, en una jornada que, de ganar al Linense, puede resultar la más satisfactoria de la temporada, al enfrentarse entre sí ocho de los nueve primeros.

La cuarta victoria consecutiva, algo que el CD Castellón no consigue desde hace cuatro años (entonces, en Tercera), dispararía a los orelluts al mismo nivel que una mascletà. Claro que existe el riesgo de que la Balona moje la pólvora de los albinegros. En cualquier momento puede despertar un equipo con solo una victoria fuera de casa, donde ya acumula cerca de 10 horas consecutivas sin marcar...

Recupera efectivos Sergi Escobar, ya con Salva Ruiz y Borja Martínez restablecidos del covid-19, aunque «con dos o tres jugadores tocados», matizó el almazorense. En todo caso, forman parte de una convocatoria de 23, todavía sin Carles Salvador ni César Díaz.

Todo hace indicar que tanto el lateral izquierdo como el mediocentro van a ser titulares en un once que no debería registrar más novedades, después del golpe encima de la mesa en Sabadell, donde el Castellón remontó su primer partido en más de dos años (cuatro, contando solamente los encuentros fuera de casa).

Demasiada competencia

Escobar no solo espera «un ambiente desangelado», sino que asegura haber trabajado con sus jugadores contra el que puede ser un ambiente más bien frío. «Tenemos que activar más al futbolista». «Estamos sobreavisados de que debemos dar el 110% y así estamos toda la semana, intentando transmitírselo a los jugadores; porque la Balona, hasta hace tres jornadas, estaba luchando por nuestros mismos objetivos», insistió.

El cambio de día del partido

El técnico asumió la responsabilidad del adelanto de 24 horas del encuentro, programado para el domingo a las cinco. «Es una lástima, por la inercia que llevamos, por estar en play-off, por las fiestas..., pero no mandamos nosotros», argumentó. «Se pidieron otros horarios, pero solo pudimos cambiarlo a este», añadió. «Y en la valoración de jugar domingo o sábado, primó lo deportivo y hemos preferido sábado, sabiendo que es perjudicial, porque es el día en que Castelló sale a la calle», ahondó. «La decisión ha sido deportiva, dentro de los dos horarios que podíamos tener», zanjó.

A partir de ahí, a centrarse en la Balona. «No se le han dado los resultados en las últimas tres jornadas, pero las sensaciones y ocasiones que han generado, nos hace estar muy en alerta», analizó el de Almassora. «Está negado cara a portería, aunque es difícil meterse goles», recalcó. «Es un equipo duro, que ya nos demostraron el nivel que tiene», dijo Escobar, en alusión al 1-0 de la primera vuelta.

«Con el nuevo entrenador --desarrolló, en alusión a Alberto Monteagudo--, que lleva tres partidos, ha cambiado tanto, que no sabemos qué rival nos vamos a encontrar», se sinceró. «Tiene buenos jugadores: Coulibaly, Gerard Oliva, Koroma… O no le hacen gol o solo uno; su problema es que no los mete», destacó. «No va a ser un coser y cantar, tenemos que estar muy en alerta», incidió. «Si encima le añadimos que el ambiente va a ser desangelado, el mal tiempo... tenemos que activar más al jugador», enfatizó Escobar.