Castalia se convierte en un agujero negro de puntos

Tan inexplicable como perjudicial. El Castellón, candidato al ascenso, suma unos números casi de descenso en casa. Lejos de la fortaleza que se le presupone delante de su público, pese a la majestuosidad de Castalia, lo cierto es que el estadio de la avenida Benicàssim es un agujero negro de puntos y más puntos perdidos. Tantos, que apenas ha amarrado poco más de la mitad.

Es el segundo mejor equipo fuera de casa (21 puntos, solo tras los 25 del San Fernando). Pero, en casa, una ruina. Solo ha ganado la mitad de sus compromisos (siete de 14), con cinco derrotas ya... Y todavía faltan cinco más.

Castalia no impone el respeto que debería. Históricamente, ha sido un campo difícil para sus visitantes, una pequeña caldera arriba y un equipo combativo en un césped que no siempre ha estado en buenas condiciones. A día de hoy, pues muy poca cosa. Ya no fue bien la pasada temporada, en Segunda A (sin público a excepción de los dos últimos partidos, aunque en ambos con un porcentaje muy bajo, debido a la situación sanitaria por el covid-19). En la actual, con todo el aforo posible, la cosa tampoco funciona.

A duras penas suma el Castellón el 55% de los puntos como local, pues ya han volado 19, fruto de dos empates (Gimnàstic y Linares) y cinco derrotas (Atlético Sanluqueño, Andorra, Sabadell, San Fernando y Linense). De esos cinco roscos, tres han sido por más de un gol (frente al equipo del Principat, además de contra los últimos dos representantes gaditanos).

A la cola

Se mire por donde se mire, los números en Castalia invitan a una profunda reflexión. Esas cinco derrotas solo están por encima de tres conjuntos del grupo 2 de Primera RFEF que todavía han hecho sufrir más sinsabores a sus respectivas hinchadas: UCAM Murcia y Sabadell (después de caer frente al Real Madrid Castilla) llevan media docena; y el Betis Deportivo, justo el doble (12).

Otra lectura es que cada vez que el Castellón ha encajado el primer gol delante de su público, ha sido incapaz de revelarse. Ha sido un nexo de unión en todas sus derrotas, a excepción de contra el Andorra, cuando sufrió una remontada en su contra. Y solamente marcó un tanto, que fue ante el San Fernando, que se había marchado al descanso con un 0-3...

El Castellón sale a poco más de un gol por partido en casa: 17 en 14 encuentros. De no ser por el 3-0 al Castilla... Hasta ahí escasean las alegrías para la sufrida parroquia albinegra, que, en cambio, ha visto celebrar demasiado a sus rivales: 14 (o sea, una media de uno por encuentro). Se ha quedado sin marcar en tres ocasiones (Atlético Sanluqueño, Sabadell y Linense); y, en cambio, Álvaro Campos, Iván Martínez y Pablo García únicamente han podido cerrar su portería frente a los filiales de Sevilla, Barcelona y Real Madrid, además ante Costa Brava y UCAM Murcia.

El problema es que, por el horizonte de Castalia, asoman Albacete, Villarreal B, Algeciras y Alcoyano (situados en la parte media y alta); así como el Cornellà (acaba de caer a puestos de descenso)...