¿Por dónde se podrá ver el Andorra-Castellón de la próxima jornada?

El FC Andorra-CD Castellón del sábado a las 19.00 horas, ¿por dónde podrá verse? A escasos cuatro días para la disputa de la 29ª jornada en Primera RFEF, es la gran pregunta.

Inicialmente, Fuchs Sports, propietaria de los derechos, se los cedió a Footters, que daba los partidos hasta hace un par de fines de semana, cuando la primera, con sede en Luxemburgo, rompió unilateralmente el contrato. Así, ofreció la victoria, en abierto, de los albinegros en Sabadell (con señal y trabajadores de Footters). No obstante, el jueves, un juzgado de Sevilla adoptaba medidas cautelares y devolvía provisionalmente la emisión de los encuentros de esta categoría a la firma andaluza. Sin embargo, el pasado fin de semana, los encuentros siguieron viéndose a través de Fuchs Sports, que adujo que no había recibido la notificación oficial del auto a su debido tiempo, por lo que no le pasó la señal a la plataforma de pago.

«No procede la acción unilateral, por parte de Fuchs Sport, consistente en interrumpir los derechos de cesión del servicio de comercialización y señal televisiva de los partidos de Primera RFEF a la plataforma española Footters», recogía la resolución judicial.

Por ello, la duda que surge es, este próximo fin de semana, cual de las dos plataformas podrá emitir los partidos y, lo que más importa, cuál de las dos los ofrecerá.

Julio Fariñas, director ejecutivo de Footters, ha sido claro: «Cuando existe una sentencia, puede haber alguien que no cumpla dicha sentencia». «Puede pasar cualquier cosa, aunque nosotros entendemos que podremos emitir este fin de semana, hasta que un juez diga lo contrario», apostilló.

¿Quién lo anuncia?

Curiosamente, es Fuchs Sports la que anuncia, a través de su página web oficial, los partidos del próximo fin de semana (incluyendo el Andorra-Castellón). En cambio, la Primera RFEF ha desaparecido de la parrilla de programación de Footters.

El Castellón, a día de hoy, tampoco sabía, de forma oficial, si el partido en Andorra será a través de Footters o de Fuchs Sports.