No salió muy disgustado Sergi Escobar del partido que hizo su Castellón ante el Andorra en el Estadi Nacional, donde se perdió con un polémico gol de Sergio Molina. El equipo le dejó «buenas sensaciones» y como el agua pasada no mueve el molino, ya sólo piensa en la próxima cita. Un encuentro, el del viernes frente al Alcoyano en Castalia (21.00 horas), que es «muy importante» y que se tiene que ganar «sí o sí». «Me dolió más la derrota en casa frente al Linense que esta frente al Andorra porque por potencial cabía la posibilidad de perder en Andorra», reconoció. Y recordó que su equipo «se vació hasta el final» y se lamentó de las ocasiones desperdiciadas en la segunda parte. «El equipo genera ocasiones que no se pueden fallar, como la de Bilal, Koke o Pablo Hernández, ni tampoco esas dos o tres faltas en la frontal del área», explicó.

Sergi Escobar no quiso atizar al colegiado por el gol que su equipo encajó por fuera de juego del jugador que asistió a Sergio Molina en el 1-0. «En las imágenes se ve claro que es fuera de juego. Son cosas que pasan. El plan previsto se nos vino abajo con ese gol. Pese a perder, las sensaciones fueron que podíamos haber arrancado el empate. Me voy contento porque el equipo ha competido y se ha vaciado al máximo, a pesar de las seis o siete bajas que teníamos», expuso. A levantarse y desde hoy a preparar el partido del viernes contra el Alcoyano en Castalia. «Ante ese equipo hay que competir de esta forma, jugando con intensidad, y entonces tendremos muchos más números para lograr el triunfo», declaró Sergi Escobar, quien calificó el partido contra los alicantinos de «muy importante» con «la obligación, sí o sí, de ganar porque esos tres puntos serán clave frente a un rival directo». Todavía queda liga Ahora restan nueve partidos de la fase regular y el técnico albinegro dejó claro que «seguimos vivos; hay liga; tenemos a tiro de piedra los puestos de play-off. Tocar mirar a la quinta, la cuarta o, incluso al tercer puesto. Es verdad que Albacete, Villarreal B y Andorra se distancian y uno de ellos subirá directamente, pero luego quedará todo abierto. Toca afrontar estos partidos con máxima ilusión posible».