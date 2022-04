Castalia necesita dar un último empujón hacía el 'play-off'

Por qué el Estadio Castalia no es lo que era? Es la pregunta del millón. Un año tan importante como el del centenario del club de la capital de la Plana, con el proyecto tan ilusionante que se vendió para regresar al fútbol profesional, o la vuelta a la casi normalidad tras haberle hecho frente a la pandemia del covid-19..., todo esto no ha sido suficiente para presumir de la afición más fiel que, partido tras partido, en casa, convertían Castalia en un fortín temible por sus visitantes, en todas las categorías del fútbol y también lo debería ser en esta Primera RFEF. La media de aficionados ha caído a los 6.033 esta temporada, cuando la campaña 2019/2020 era de 11.439 y la temporada 2018/2019, de 10.421.

Cada vez las butacas vacías predominan sobre a los fieles aficionados que no se atreven a acudir al campo, teniendo en cuenta que el club cuenta con 12.586 socios (cifra hecha oficial por el club antes de empezar la campaña de abonos de la segunda vuelta). Unos lo achacan a la pandemia y no quieren correr riesgos de contagiarse; otros, a que el proyecto no les convence; muchos no ven al entrenador capaz de llevar a buen puerto el proyecto y algunos dudan de la capacidad de la plantilla para estar entre los cinco primeros, a pesar de que el Castellón, a día de hoy, marcha quinto.

Los números cantan; y las dos últimas entradas de aficionados a Castalia prácticamente han tocado fondo. Fueron 2.500 los que vieron caer al Castellón frente al Linense (0-2); y 3.500 ante el Sevilla Atlético (2-0) y el Linares (1-1). Hasta este pasado viernes, los 14 partidos disputados por el Castellón en su campo congregaron, en total, a 90.500 albinegros, lo que da una media de 6.033 espectadores por encuentro disputado.

Temporada 2019-20

¿Y qué sucedió antes de la pandemia? Pues Castalia gozaba de una muy buena salud cada vez que actuaba el Castellón. La 2019/2020, en Segunda B, en las 28 jornadas que se disputaron antes de paralizarse la competición, por el feudo castellonenses se dieron cita 160.154 espectadores en 14 partidos, con una media de 11.439. Esa campaña, la peor entrada que se registró fue frente a La Nucía (3-0), con 8.500. Y las más concurridas en las gradas fueron los 13.500 ante el Villarreal B (3-0) y Sabadell (0-1); o los 13.000 ante Hércules (1-0), Badalona (3-1) y Ejea (1-1).

Campaña 2018-19

Si nos remontamos a las estadísticas de la campaña 2018/2019, en la que casi se volvió a descender a Tercera, fueron 198.000 los aficionados que presenciaron los 19 partidos en casa, con una media de 10.421. Esa temporada, la peor entrada fueron los 7.000 aficionados que acudieron entre semana a ver el triunfo ante el Conquense (1-0); y las mejores, los 13.500 frente al Barcelona B (2-1); o los 13.000 ante el Peralada (3-1) y el Villarreal B (1-1).

La afición es el único patrimonio que tiene el club que está a un paso de los 100 años de historia. Es muy fácil tenerla comiendo de la mano, llenando las gradas y acompañando al equipo en los desplazamientos, pero también es muy fácil tenerla disgustada y echarla en falta los fines de semana.