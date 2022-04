No más pistas al rival. Sergi Escobar, de aquí al final de temporada, no analizará públicamente el estado de su plantilla, ni tampoco facilitará la convocatoria en la vísperas de los partidos en Primera RFEF. El CD Castellón sucumbe a una moda desgraciadamente muy extendida en el fútbol actual, que priva al aficionado de saber cómo están los jugadores de su equipo.

«Voy a perder a alguno y recuperar a algún otro, pero de aquí al final de temporada no vamos a dar pistas al rival hasta última hora», avanzó. «No vamos a dar convocatorias, porque está todo tan igualado y nos jugamos tanto, que hemos decidido no hacerlo, como la mayoría de equipos, para que no sepan de que jugadores disponemos para el partido», ahondó el almazorense.

Con las bajas seguras de los dos sancionados (él también lo está), ni rastro sobre cómo están Kevin Sibille, Salva Ruiz, Edu Luna, Cristian Galas o Juanto Ortuño. «Hay bastante idea de que haya gente de buen pie [en el once] y de que intentemos ganar la batalla del centro del campo así, pese a las bajas importantes de Pablo Hernández y Koné», se limitó a decir.

La calculadora de Sergi Escobar

Escobar volvió a sacar la calculadora. «El punto ante el Alcoyano, al final, fue bueno, porque nos puso el play-off». «Si ganamos [al Gimnàstic], será muy importante, porque le dejaremos a cuatro puntos más el golaveraje, a falta de ocho jornadas», añadió. «Pero si perdemos, tampoco será definitivo: seguiríamos dependiendo de nosotros», incidió. «Estamos toda la temporada en play-off o como mucho a tres puntos», resumió.

«Si perdemos, tampoco será definitivo: seguiríamos dependiendo de nosotros» SERGI ESCOBAR - Entrenador del CD Castellón

También envió un mensaje a los orelluts. «Es un viaje cercano y un estadio bonito, siempre ha habido mucha gente nuestra». «Estamos con las máximas opciones: a la mayoría de la gente, si el 1 de septiembre le preguntan si en la jornada 30 firmaba estar donde estamos, en play-off, lo habría hecho..., dentro de este ambiente de la afición un poco negativo, aunque me gustaría que vinieran y que nos sintiéramos respaldados», manifestó Escobar.

La falta de gol: tres jornadas sin marcar

Tres jornadas sin marcar invitaban a una reflexión. El entrenador del Castellón apuntaba más como causa la falta de eficacia que las ocasiones generadas. «Hace pocas semanas hicimos tres goles en dos partidos seguidos, pero ahora llevamos tres sin marcar. Hemos tenido ocasiones, menos que otros días, pero vuelvo a decir que las estadísticas dicen que necesitamos generar muchas ocasiones para hacer gol», profundizó. «Hubiese sido más preocupante no haberlas tenido claras» matizó. «Esta semanas hemos incidido en que contra el Alcoyano hicimos más de 600 pases, muchos en campo propio, nos faltó profundidad, muchos en campo propio», contempló. «Debemos saltar líneas y jugar más adelante», pidió a sus futbolistas.

Escobar prevé «un domingo apasionante». «Un «partido entre dos históricos, que intentamos hacer play-off», opinó.

El rival: así ve al Gimnàstic

«Sabemos el estilo que tiene: un 4-4-2 muy claro, juega muy directo. Juega en casa y tiene la obligación de ganar, de ir a por el partido, aunque en muchas fases nos va a dar la iniciativa, porque se encuentra cómodo saliendo a la contra», señaló. «Será un partido de alternativas, que se decidirá por pocos detalles, creyó. «Tenemos que aprovechar sus dudas en los últimos dos partidos y el ambiente, como lo aprovechan en nuestra casa los rivales», comparó.