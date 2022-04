El regreso de Carles Salvador, un motivo para la esperanza en el Castellón

En un CD Castellón que ni gana ni marca, que ve seriamente comprometida su clasificación para la fase de ascenso a Segunda A, que ve alejarse cada semana que pasa los play-off de Galicia, necesita refuerzos morales para rearmarse. Y, en este contexto, la vuelta de Carles Salvador se observa como ese necesario punto de inflexión. El canterano cumple dos meses sin vestirse de corto, pero su regreso ya se ve cercano. Un periodo de tiempo en el que los albinegros han perdido comba, sumando menos de la mitad de los puntos en juego y marcando una media inferior al gol por partido.

Carles Salvador se lesionó en los compases iniciales del Betis Deportivo-Castellón, el 25 de febrero, antes del gol de David Cubillas que dio la sufrida victoria ante el colista. Contando con que el 8 no participó ni en la mitad de aquel encuentro, su ausencia se ha prolongado durante ocho encuentros, en los que los orelluts han sumado 11 puntos de 24 posibles, fruto de tres triunfos, dos empates y tres derrotas.

Además, la cifra de goles marcados también se ha reducido ostensiblemente: siete, una media inferior a uno por encuentro.

La paradoja

Curiosamente, el Castellón supo recomponerse inicialmente a la baja de la prolongación del entrenador sobre el terreno de juego. Ganó aquel duelo trabado, aunque también los dos siguientes (el 3-0 al Real Madrid Castilla en Castalia y el sonado 1-3 en Sabadell), antes de apagarse de golpe, con esas últimas cinco jornadas sin marcar ni ganar, en las que apenas ha rascado sendos 0-0 en casa ante Alcoyano y Albacete.

Aunque el Castellón nunca, en estas ocho semanas, no ha ofrecido información alguna sobre Carles Salvador (más allá del escueto anuncio oficial de su lesión, el 4 de marzo: una rotura fibrilar en la zona de los isquiotibiales), lo cierto es que el tiempo de recuperación estimado no era inferior, en ningún caso, a los dos meses. Sergi Escobar, en consenso con el jugador y el cuerpo técnico, han preferido no correr riesgos y retrasar unas semanas más la completa reintegración del canterano al equipo. El Castellón viaja hoy mismo hacia Linares, aunque en ese autobús aún no estará de vuelta, el 8, recientemente renovado hasta 2025.

Si él no está...

A principios de temporada, Carles ya no estuvo disponible entre las jornadas 2 y 4, con un balance de una victoria y dos derrotas. Cuando regresó, el Castellón enlazó la mejor racha de la temporada, con 10 jornadas sin que nadie le tumbara.

Así, el balance del Castellón en los 11 encuentros en los que no ha estado (contando como ausencia completa el partido en el que se lesionó), es de apenas cuatro triunfos, dos empates y cinco derrotas. Seis en realidad, por su ausencia en el derbi contra el Villarreal B, que se perdió por tarjetas.

Carles suma 1.675 minutos en 21 partidos (20 como titular), con una asistencia y cinco amonestaciones. Con todo, su ascendencia sobre el equipo es mucho mayor que lo que dicen estos números.