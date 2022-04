La previa | El Castellón, a salir del apuro en un Linarejos casi inaccesible

No es un partido de eliminatoria, pero casi. Después de cinco jornadas sin ganar ni marcar un solo gol, el duelo de Linares (19.00 horas, Footters y Fuchs Sports) surge, casi, como si fuera ya de play-off. Todo lo que no sea ganar, será alejarse un poco más de Galicia, porque aunque la tremenda igualdad minimiza los tropiezos, todo pasa por sumar puntos abundantemente.

Encima, el Linares no cae en casa desde el 29 octubre (1-2 ante el Barcelona B). Además, el Castellón, en Linarejos, perdió en tres de sus cuatro visitas; como la del 2015, en la ida de la eliminatoria entre campeones de Tercera.

Sergi Escobar mantiene su idea de no dar ni una sola pista al rival. Se sabe que no tiene a Vicente Esquerdo, porque el Comité de Competición le ha castigado con un encuentro por tarjetas; ni tampoco a Carles Salvador, porque el almazorense, al menos, aseguró ayer que espera que vuelva a jugar el próximo viernes, ante el Algeciras. Nada de Salva Ruiz o Cristian Galas (ausentes en las últimas jornadas); ni de si ha caído alguien más para un partido de pico y pala en territorio hostil... y minero.

Razonablemente satisfecho está Escobar con la imagen ofrecida frente al Albacete, con lo que la alineación, de no mediar más ausencias que las ya previstas, no debería sufrir una nueva sacudida. Eso sí, tendrá que buscar recambio al centrocampista cedido por el Valencia, con lo que las puertas de la titularidad vuelven a abrirse para Bilal Kandoussi.

A estas alturas, con un CD Castellón más que sobrado de puntos, muy falto de ellos, todos los partidos son finales, todos los fines de semanas son decisivos. Algunos más que otros; éste, por la abundancia de duelos directos (Gimnàstic-San Fernando, Atlético Baleares-Real Madrid Castilla y Andorra-Sabadell), puede recolocar a los albinegros, que descontarían algunos de los tres puntos que le separan de la quinta posición.

Así lo ve Sergi Escobar

Escobar contempla «un partido muy equilibrado», en el que «habrá que saber sufrir y aprovechar nuestros momentos, sin bajar la guardia ni un minuto, para que no pase lo de la última semana, en Tarragona: eso no lo podemos consentir», evaluó. «Si jugamos al mismo nivel que contra el Albacete, estaremos cerca de la victoria», certificó el técnico del Castellón, que recordó que no les pitaron «un penalti claro».

A vueltas con la falta de gol

El técnico insiste en que el equipo «está fuerte» e, incluso, trata de quitarle presión por esos 450 minutos sin ver portería: «No hay que generar más tensión de la debida al jugador». «Hay que estar preocupados, pero naturalizarlo, porque es cuestión de rachas», subrayó Escobar.

Alberto González, sin el exalbinegro Marc Castells, recupera a Adán Gurdiel y Dani Perejón, con lo que tiene toda a la plantilla disponible. Un Linares que ya gustó en Castalia, donde en enero arrancó un punto (1-1) y tuvo opciones, incluso, de llevarse los tres.