Salvavidas Pablo Hernández... y también Álvaro Campos en el Castellón

Pablo Hernández ejerció de salvavidas con su gol al Algeciras. Permite que el CD Castellón prolongue, una semana más, sus renacidas opciones de play-off. Pero a la altura del tanto del Mago se sitúan las paradas de Álvaro Campos para conservar el 1-0. Dos jugadores que han sufrido, más que otros, las inclemencias del entorno, de ahí que Sergi Escobar, tras el encuentro del viernes, los elogiara públicamente.

«Pablo lo necesitaba», comentó el almazorense. «Sabemos las críticas que ha recibido», añadió. «Será una liberación, porque es difícil abstraerse del ambiente que había, que era muy negativo» incidió. «Los jugadores se han quitado un peso de encima, y ahora fluirá todo más», recalcó. «Esta victoria nos hace coger una bocanada de aire fresco», corroboró Escobar.

El autor del 1-0 ante el Algeciras hablaba así: «Son tres puntos muy importantes, no solo por lo que supone, meternos de nuevo en la pelea por los play-off, sino sobre todo porque acabamos con una dinámica muy negativa, que había que romper como fuera».

«No ha sido nuestro mejor partido, pero el equipo ha estado muy serio, ha corrido...», desgranó Pablo Hernández, que no dudaba en admitir una pequeña dosis de «suerte» en el gol: «La toca el defensa y se mete». «Lo importante era ganar y liberarnos de la angustia por no ganar ni marcar», subrayó.

Del entrenador para su capitán

El entrenador también tuvo bonitas palabras para Álvaro Campos: «Me alegro mucho por él, porque ha sido muy atizado». «Sé lo que sufre, ejerce de capitán con esos 200 partidos ya...», dijo, sobre su condición de bicentenario en el Castellón. «Las críticas, las pitadas incluso de algún aficionado..., eso duele», admitió el de Almassora.

Las bajas ante el Atlético Baleares

Con todo, el experimentado portero no jugará el domingo que viene en la visita al Atlético Baleares: cae por cinco amarillas, al igual que Salva Ruiz. A expensas de saber si regresan Edu Luna y Aarón Romero (no convocados ante el Algeciras), todo hace indicar que Bilal Kandoussi puede perderse lo que queda de temporada. El gesto de Escobar, al ser preguntado después del reciente partido, era más elocuente que su respuesta, ahora que no ofrece información sobre el estado de su plantilla: «No tiene buena pinta».