El 'traspaso de poderes' del Castellón contra el Atlético Baleares

Traspaso de poderes, el domingo al mediodía, en el Estadi Balear. Sensibles cambios en la alineación para un encuentro en el que, no hace falta decirlo, el CD Castellón, o lo gana, o a pensar en la próxima temporada. Vale que el empate todavía le podría alcanzar, aunque sus constantes vitales, a la par que sus opciones, menguarían hasta el mínimo. Y con una derrota, frente al Atlético Baleares del exdelantero albinegro Eloy Jiménez, pues adiós muy buenas a su primera aventura en esta Primera RFEF.

Dentro del silencio stampa autoimpuesto por Sergi Escobar, sí se sabe que Álvaro Campos, Salva Ruiz y Bilal Kandoussi, tres de los titulares en la crucial y angustiosa victoria del viernes contra el Algeciras, no estarán ni en el once, ni el banquillo. Portero y lateral izquierdo deben cumplir ciclo de amonestaciones (a expensas de la certificación oficial del Comité de Competición), en tanto que Bilal Kandoussi, que se retiró completamente cojo, será la tercera baja («no tiene buena pinta», admitió el almazorense minutos después de tomar una bocanada de aire fresco con el triunfo que ponía fin a una sequía de seis jornadas sin ganar ni marcar). No hay noticias sobre Edu Luna ni Aarón Romero, fuera de la última convocatoria.

Turno de nuevo, bajo palos, para Iván Martínez, que no juega desde el 20 de febrero (cinco partidos en total, Copa del Rey aparte). La principal incógnita será el lateral izquierdo: sin el titular (Salva Ruiz), con la incógnita sobre el estado físico del segundo en las prioridades de Escobar (Aarón Romero), puede ser el turno de José Mas (como en Linarejos), aunque otra opción que toma forma es desplazar ahí a Cristian Galas: ya ha actuado en el carril del 3 y, después de su excelente papel ante el Algeciras, seguirá como titular.

Por delante, otro quebradero de cabeza del entrenador de Almassora se centra en el recambio de Bilal Kandoussi. Kialy Abdoul Koné, que viene de aguardar su turno para la segunda parte en Algeciras, es la opción número uno. Aunque sin descartar a César Díaz (a Escobar le gusta ponerlo en banda); Borja Martínez o, incluso, Álex Blesa (reforzando el centro del campo). No se esperan más cambios que estos obligados.

Ojo al Atlético Baleares como local

El Atlético Baleares es un equipo que se comporta como un ogro en casa. No hay más que ver su penúltimo resultado en el Estadi Balear (6-2 al Barcelona B), donde no cae desde el 5 de diciembre (única derrota como local de la temporada, el 0-2 con el Sevilla Atlético).

El espaldarazo para Pablo Hernández

En ese once estará, sí o sí, Pablo Hernández, includido por Footters, plataforma de pago que emite los encuentros de Primera RFEF, en el equipo de la pasada jornada. Con Raúl González (Real Madrid Castilla como entrenador), figuran sus chavales Carlos Dotor y Juan Miguel Latasa, Brimah Razak y Cristian Carracedo (ambos del Linares), Gonçalo Cardoso (Betis Deportivo), Jacobo González (Sabadell)... con Juan Carlos Arana, autor de los dos goles que doblegaron al Atlético Baleares, como el MVP.