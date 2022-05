La entrevista | Dealbert y Fernando: "En el Castellón nadie se ha rendido, mientras haya opciones pelearemos"

Dicen que "mientras hay vida, hay esperanza" y ese es el mensaje al que se aferran en el CD Castellón en este decisivo final de temporada en el grupo 2 de Primera RFEF. El equipo albinegro es duodécimo y tiene a tan solo dos puntos los puestos de promoción de ascenso, pero junto a los orelluts un pelotón de hasta once conjuntos pelea por el mismo objetivo.

Entramos en la recta final de la competición, ¿qué sensaciones se tienen en el club?

Fernando: Las circunstancias se han dado como se han dado y nosotros estamos en una situación particular, pero todavía hay tiempo para lograrlo. Los jugadores están absolutamente concienciados de que pueden conseguirlo y lo van a intentar, están animados, los entrenamientos están siendo buenos y afrontan este primer partido de esta pequeña liga de cuatro contra el Atlético Baleares con el máximo interés por intentar sacar un resultado positivo y seguir contando para poder estar finalmente en el play-off.

Ángel: Ahora mismo estamos empatados con cuatro equipos con los mismos 49 puntos (Madrid Castilla, Algeciras y Nàstic), pero si terminara la liga estaríamos por delante de ellos porque el golaveraje entre nosotros cuatro lo tenemos a favor y al final eso también demuestra de que por puntos tenemos opciones aún, Además, pase lo que pase ante el Atlético Baleares, aún nos quedarán tres final, por eso necesitamos que la gente esté con nosotros porque vienen partidos muy importantes. Hasta el final hay que creer.

Y, a esa gente que no cree, ¿qué se le puede decir?

F: Los aficionados han de saber que nosotros no nos hemos rendido y no hemos tirado la toalla, y mientras se pueda lo vamos a intentar. Tenemos dos partidos muy importantes en Castalia (Villarreal B y Cornellà) para poder conseguir puntos con mayor facilidad si el público está con nosotros y luego afrontaremos los dos encuentros fuera de casa (Atlético Baleares y Barcelona B) con la mayor profesionalidad y ambición.

La clasificación está de lo más ajustada y habrá que ganarlo todo para conseguir el objetivo...

F: Dependemos de nosotros mismos porque hay enfrentamientos directos. Si consiguiéramos todos los puntos, seguro que entraríamos, pero habrá que ver los enfrentamientos entre todos porque peleamos entre todos. Vamos a ver cada jornada cómo estamos y cuántos puntos tenemos, con la esperanza de saber que todavía se puede conseguir. Mientras se pueda intentar, no nos rendiremos.

¿Condiciona que haya que enfrentarse a tres rivales directos o eso ya no importa a estas alturas?

F: Todos nos jugamos mucho. Prácticamente en este segundo grupo de Primera RFEF todos nos jugamos algo cuando solo faltan cuatro jornadas para el final. Hay solo dos equipos (Costa Brava y Betis Deportivo) que ya no se juegan nada, pero todos los demás pelean por algo este último mes.

A: Tú bien decías que tenemos tres enfrentamientos directos con tres rivales que se juegan lo mismo que nosotros, pero seguramente en la última jornada jugaremos ante un rival que se estará jugando el descenso a Segunda RFEF como es el Cornellà. Van a ser cuatro jornadas con una intensidad enorme, pero es que si miras el calendario de este grupo la verdad es que hay jornadones. Esta hay un Sabadell-Barcelona B, que son los dos que están en play-off; Nàstic-Linense; Villarreal B-Madrid Castilla; Andorra-Albacete, con la primera plaza en juego... Es un grupo extremadamente complicado.

Dos partidos fuera y dos en casa, donde esta temporada la afición no acaba de engancharse. ¿A qué creen que se debe esto?

A: Nosotros vivimos un ascenso a Segunda que no se celebró, que quizás no se interpretó como tal logro como otros años por la pandemia y que no se ha vivido. Además, fue una temporada en Segunda muy rara en todos los sentidos porque no nos pudimos sentir respaldados por ellos y quizás la gente lo sintió como algo lejano y ahora, tras el descenso, no se han acabado de animar. Ni al principio de liga cuando el equipo hizo partidos muy buenos se engancharon y ahora parece que sigue costando aunque nos estemos jugando tanto. Pero tengo claro que, pase lo que pase, el año que vienen los que están, estarán.

Durante la temporada el equipo ha sido bastante irregular, ¿confían en que se aguante ahora el tirón en estas últimas jornadas?

F: La propia competición está haciendo que, salvo dos o tres equipos, todos tengamos resultados irregulares. Nosotros nos hemos visto también por lesiones especiales de jugadores importantes en momentos muy concretos, como la de Carles Salvador que ha estado dos meses fuera del equipo; la de Salva Ruiz que también se ha perdido dos o tres jornadas... Y nosotros al final hemos confeccionado una plantilla de jugadores importantes y otros que debían progresar dentro de esta plantilla, y les ha tocado a los que debían progresar ser protagonistas principales de los partidos más importantes. Ahora necesitamos que todos estén al 200%.

A: Todos los jugadores no pueden mantener una regularidad toda la temporada. Hay algunos que tienen un mejor rendimiento que otros y quizás no hayamos tenido esa regularidad de la que hablas, pero como tampoco la han tenido los demás eso nos permite que aún estemos con máximas aspiraciones de poder entrar.

Si al final el equipo se queda fuera del ‘play-off’, ¿sería un fracaso para ustedes como responsables de la confección del plantel?

A: El objetivo del club es poder estar lo más arriba posible, sabiendo lo que eres --que es fundamental--. Pero nuestra aspiración máxima siempre ha sido poder estar entre los mejores y poder llegar a las últimas diez jornadas con opciones de pelea por el play-off.

F: Si no lo conseguimos, yo no lo consideraré un fracaso, pero sí una decepción grande. La palabra fracaso suena demasiado fuerte, pero entiendo que haya aficionados que lo cataloguen así, pero yo personalmente lo catalogaré como una decepción importante.

Faltando apenas un mes de competición, entiendo que ya trabajan en la temporada 2022/23 con dos escenarios diferentes.

F: Sí, si estamos en Segunda A el equipo cambiará más que si seguimos en Primera RFEF. Hay jugadores que acaban contrato, otros que tienen más años firmados... Pero eso ya se verá al finalizar la actual campaña 2021/22 y valoraremos el rendimiento de todos.

La pieza angular ya la tienen tras la renovación de Sergi Escobar, controvertida para algunos sectores de la afición albinegra.

F: Creo que nadie tendría ninguna duda de que, si el equipo asciende, Sergi debería continuar. La duda es: ¿y si no? Nosotros lo hemos tenido claro desde el primer momento porque estamos con él semana a semana, tenemos conocimiento de su relación con el vestuario, sabemos cómo trabaja y hemos valorado, además de su rendimiento y los resultados, su trabajo. Es justo poder seguir dándole una segunda oportunidad a alguien que está haciendo bien su labor. Si nos la vamos a dar a nosotros mismos, ¿por qué no a él?.