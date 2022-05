La previa | El comodín Cristian Galas tendrá que jugar de lateral zurdo en Palma

Saber quién jugará de lateral izquierdo en el campo del Atlético Baleares es igual de complicado que adivinar quién es el delantero centro titular del Castellón esta temporada. Cristian Galas, central vallero de buenas hechuras, duro y seguro, apunta a ganarle la partida a José Más, que ha improvisado con escaso éxito en esa demarcación. Salva Ruiz, el lateral puro y duro con más oficio de esta plantilla, está sancionado y, con casi toda seguridad (el club ni hace referencia a los lesionados ni ofrece lista de convocados) el canterano Aarón Romero no llegará a tiempo para esta cita porque, de un día para otro, se lesionó y desapareció de los entrenes.

Así, todo apunta a que Sergi Escobar se decantará por Cristian Galas porque es un futbolista muy expeditivo. Cuando ha jugado de central, ha cumplido. Cuando lo ha hecho de lateral, también. Y se necesita experiencia ya que el partido será de armas tomar. Muy exigente para todo el equipo y también para el entrenador, que tendrá que saber interpretar cualquier movimiento de su contrincante, un rival directo. Con Galas en la izquierda, para la derecha apunta a jugar José Más, con la insustituible pareja de centrales formada por Yac y Sibille.

El rival

Del Atlético Baleares se habla muy bien, pero realmente su potencial no se está plasmando del todo en la tabla clasificatoria. Al conjunto baleárico hace unas semanas no le tocó otra que cambiar de entrenador porque el equipo tenía muchas fisuras. Adiós a Xavi Calm y hola a Eloy Jiménez. Pese al cambio, la reacción no ha llegado ya que cuando el técnico manchego tomó las riendas del equipo ocupaba la cuarta plaza y ahora es séptimo (con dos puntos más que los albinegros).

Y, que la cosa no anda excesivamente bien en el conjunto balear, lo indican los números: de los ocho últimos partidos sólo ha ganado uno y fue de goleada, en su propio campo frente al Barcelona B (6-2). Por lo demás, dos derrotas y cinco empates. Los últimos en puntuar en el Estadio Balear fueron el Cornellà (0-0), y Andorra y Real Madrid Castilla (1-1).