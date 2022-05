El Castellón femenino cae ante el Santa Teresa y consuma su descenso (0-2)

El Castellón certificó su descenso matemático tras perder ante el Santa Teresa en el Javier Marquina del Grau de Castelló. El contexto era complicado, y es que el conjunto de Quique Guillamón necesitaba casi una utopía para salvar la categoría. La derrota frente al Santa Teresa por 0-2 aboca a las albinegras a pelear por eludir las dos últimas plazas, que conllevan este año un segundo descenso, y tampoco será nada fácil conseguir este segundo objetivo.

Bien es cierto que Jodi pudo avanzar al Castellón en los primeros compases del duelo con un tiro que se estrelló en el palo. No obstante, no fallaron tanto las extremeñas, que en el 14’ vieron puerta con un remate de Pizarro previa asistencia de Laura. Las locales, cierto es, generaron ocasiones de gol para empatar de nuevo la contienda pero no se mostraron acertadas en los últimos metros.

En la segunda mitad la dinámica del encuentro fue similar, ambos conjuntos gozaron de oportunidades y en una de ellas las pacenses cerraron el partido. Ali Pérez fue la encargada de certificar el triunfo del Santa Teresa en el Javier Marquina ante un Castellón que desciende una categoría y que deberá pelear para que finalmente no sean dos. El conjunto de Quique Guillamón deberá ganar los tres partidos que restan y esperar resultados de terceros.