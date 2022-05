La derrota del Castellón contra el Atlético Baleares frente acabó con polémica. Más allá de la retahíla de cartulinas amarillas que se vieron en los minutos finales del choque, Sergi Escobar explotó en rueda de prensa y llegó a asegurar que «antes del partido uno escucha conversaciones entre camerinos» y consideró que se habían visto reflejadas en el arbitraje del encuentro: «Uno escucha conversaciones entre camerinos antes del partido… Y bueno, a pesar de que el arbitraje ha sido correcto, creo que se ve en la última acción (refiriéndose a la jugada del penalti pitado a favor del conjunto blanquiazul)».

El técnico del conjunto albinegro no acabó nada satisfecho el choque y llegó a mantener una fuerte discusión con el informador balear de la Federación, Salvador Fornés, encargado de evaluar a los colegiados en su actuación sobre el terreno de juego. Es más, incluso llegó a echarle de la sala de prensa: «No te quiero aquí».

Cuestionado sobre lo sucedido, Escobar intentó morderse la lengua: «No quiero entrar en valoraciones de lo que ha pasado, pero sí es verdad que llevamos un añito a nivel arbitral bastante fastidiado. Lo que ha ocurrido ya lo sabe el club y si tienen que tomar ellos alguna medida, que la tomen, pero yo aquí no voy a comunicar ya nada más de lo que ha pasado o de lo que hemos escuchado antes del partido. Lo que se ha visto, ese penaltito, no me queda claro, pero bueno... ese ya ha sido el remate final del partido».

Precisamente sobre la aireada discusión entre el técnico albinegro y el representante federativo, fue también cuestionado Eloy Jiménez, preparador blanquiazul, quien restó importancia al hecho y se limitó a decir que «he escuchado algo de ruido, pero tampoco sabía lo que había pasado. Yo me he metido para dentro y no quería saber nada más».